Verstappen moet alleen teammaat Pérez voorlaten na inhaalrace in Saoedi-Arabië

Max Verstappen is zondag na een fraaie inhaalrace als tweede gefinisht in de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Sergio Pérez hield zijn opstomende Red Bull-teamgenoot in het tweede gedeeldte van de race af en pakte zijn eerste zege van het seizoen. Fernando Alonso finishte als derde in de Aston Martin. Nyck de Vries werd veertiende op het stratencircuit in Jeddah.

De als vijftiende begonnen Verstappen probeerde in de slotfase van de race nog wel druk op zijn Mexicaanse teammaat, maar kwam niet bij Pérez in de buurt. De Nederlander vreesde een probleem aan een aandrijfas van zijn Red Bull, dat hem zaterdag in de kwalificatie ook al plaagde.

Verstappen reed in de allerlaatste ronde nog wel de snelste rondetijd, waardoor hij aan de leiding blijft van het wereldkampioenschap met 44 punten. Pérez heeft een puntje minder en staat tweede, voor Alonso met dertig punten.

Alonso hield de coureurs van Mercedes en Ferrari van zich af en kwam voor de tweede race op rij als derde over de streep. George Russell en Lewis Hamilton finishten met hun Mercedes als vierde en vijfde. Ferrari viel tegen, met een zesde plaats voor Carlos Sainz en de zevende voor Charles Leclerc.

Nyck de Vries was in de race bij veel gevechten in het achterveld betrokken en kwam uiteindelijk als veertiende over de finish. De AlphaTauri-coureur was vooral fel in gevecht met Logan Sargeant in de Williams. De Vries haalde de Amerikaan op fraaie wijze in.

Safetycar pakt goed uit voor Verstappen

Na een voorzichtige start begon Verstappen gestaag aan zijn opmars, die hem tot Leclerc bracht op de zevende plaats. De Nederlander hoefde de stoppende Ferrari's niet voorbij, en profiteerde daarna van een gunstige safetycar. Die kwam de baan op omdat Lance Stoll zijn Aston Martin langs de kant had geparkeerd.

Pérez raakte zo zijn opgebouwde voorsprong kwijt, en ook Russell en Alonso kwamen snel binnen schootsafstand van de regerend wereldkampioen. Terwijl Verstappen zich snel langs de Mercedes en de Aston Martin werkte, kon Pérez een klein gat opbouwen.

Dat bleek uiteindelijk genoeg voor de Mexicaan, die Verstappen op afstand kon houden. De Nederlander moest zijn team er bovendien van overtuigen dat er een probleem was met zijn aandrijfas. Verstappen hoorde een raar geluid, en had ook niet de snelheid om in de aanval te gaan bij Pérez. De uiteindelijke winnaar bleef soeverrein aan kop boekte zo de de vijfde zege van zijn loopbaan.

In de strijd om de derde plaats was het nog even spannend voor Alonso. Aston Martin twijfelde of hij een vijf seconden tijdstraf die de Spanjaard kreeg voor een verkeerd gepositioneerde auto op de startgrid. Voor de zekerheid kreeg Alonso te horen dat hij een gat moest trekken op Russell. Dat deed de 41-jarige veteraan ternauwernood, met een voorsprong van 5,1 seconden op de finish. Uiteindelijk bleek het niet nodig.