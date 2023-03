Hamilton blijft worstelen in tegenvallende Mercedes: 'Het is ellendig'

Lewis Hamilton is aangeslagen na de voor hem tegenvallende kwalificatie in Saoedi-Arabië. De zevenvoudig wereldkampioen eindigde op een teleurstellende achtste plaats en denkt niet dat het zondag in de race veel beter zal gaan in zijn Mercedes.

"Op hoge snelheid worstelde ik met de auto", zei Hamilton zaterdagavond na afloop van de kwalificatie tegen Sky Sports. "Ik voel geen verbinding met de auto. Wat ik daaraan ga doen? Ik weet het niet. Het is ellendig. Ik geef alles, maar ik voel de auto gewoon niet. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet zeggen."

De radeloosheid en zorgen bij Hamilton komen niet uit de lucht vallen. De Brit was twee weken geleden al kritisch op Mercedes. Hij was toen op een vijfde plaats geëindigd in Bahrein, op grote achterstand van winnaar Max Verstappen.

Volg Formule 1-nieuws Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1 Blijf met meldingen op de hoogte

Hamilton zei dat zijn team bij de ontwikkeling van de nieuwe auto niet naar zijn feedback had geluisterd. Mede daardoor speelde Mercedes slechts een bijrol in de eerste race van het nieuwe seizoen. Donderdag kwam de eerste rijder van het team terug op zijn woorden: hij vond dat hij te hard voor zijn team was geweest.

Teambaas Toto Wolff nam het Hamilton niet kwalijk dat hij kritisch op Mercedes was geweest en stelde dat zijn team de auto "in de prullenbak" kon gooien. Tussen de Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië vonden er verschillende crisisoverleggen plaats op het hoofdkwartier in het Britse Brackley.

Lewis Hamilton kan voorlopig niet overweg met zijn Mercedes. Foto: Getty Images

'George bewijst dat de auto kan presteren'

Opvallend is dat George Russell zaterdag in de kwalificatie een stuk sneller was dan zijn teamgenoot Hamilton. Russell klokte de vierde tijd en mag door een gridstraf van Charles Leclerc zondag in de race zelfs als derde van start gaan.

Hamilton zegt dat de nieuwe Mercedes Russell beter ligt. "George is in staat de auto op andere plekken te krijgen dan ik. Hij heeft geweldig werk geleverd. Hij staat helemaal bovenaan op de tweede startrij, dus met deze auto kunnen we wel degelijk presteren."

Wolff gaf eerder deze week toe dat Hamilton bij Mercedes moet vertrekken als het team hem niet een winnende auto kan bieden. Het contract van de racelegende bij de Britse renstal loopt aan het einde van het huidige seizoen af.

Hamilton zegt niet bezig te zijn met een vertrek bij het team waarmee hij zes van zijn wereldtitels won. "Ik hou van dit team. Ik ben niet van plan voor een ander team te rijden of te stoppen. Ik ben geen opgever."