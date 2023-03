Vooruitblik GP Jeddah: Verstappen kan bij inhaalrace vertrouwen op topsnelheid

Werk aan de winkel voor Max Verstappen. Zondag begint hij de Grand Prix van Saoedi-Arabië vanaf de vijftiende plaats. Vorig seizoen liet hij zien dat hij vanuit een ogenschijnlijk onmogelijke positie toch kan winnen. Het wapen waarmee de regerend wereldkampioen dat bereikte, zit nog altijd in zijn arsenaal.

De vijftiende startplaats vormt wel een nieuwe uitdaging voor Verstappen. De Hongaarse Grand Prix won de Limburger vorig jaar vanaf de tiende plaats, terwijl hij in België zelfs van de veertiende startplek zegevierde.

"Het inhalen is hier wel wat lastiger", zei Verstappen. "En we hebben hier al veel gekke dingen gezien, dus alles is mogelijk. Al moet ik ook realistisch zijn. Winnen wordt heel moeilijk."

Met Sergio Pérez op poleposition in die ándere snelle Red Bull lijkt de zege inderdaad een flinke opgave. Die beschikt bovendien over hetzelfde wapen waarmee Verstappen het de verdere concurrentie lastig gaat maken: de hoge topsnelheid in de Red Bull RB19. In Bahrein was het niet zo duidelijk, maar op het snelle stratencircuit langs de Rode Zee is de auto een waar beest in een rechte lijn.

De topsnelheden in de kwalificatie Sergio Pérez (Red Bull): 337,8 km/u

Max Verstappen (Red Bull): 337,5 km/u

Charles Leclerc (Ferrari): 332,8 km/u

Carlos Sainz (Ferrari): 332,6 km/u

George Russell (Mercedes): 330,0 km/u

Lewis Hamilton (Mercedes): 329,7 km/u

Fernando Alonso (Aston Martin): 327,8 kmu/u

Lance Stroll (Aston Martin): 325,0 km/u

Red Bull verliest ook weinig in de bochtige eerste sector

De Ferrari's komen nog enigszins in de buurt, maar het mag geen verrassing zijn dat de Red Bull de meeste tijd vooral pakt in de tweede en derde sector. Daar draait het echt om topsnelheid. Normaliter verliest een auto die daar uitblinkt wel tijd in de bochten, maar helaas voor de concurrenten van Red Bull: dat valt heel erg mee.

Pérez domineerde de tweede en derde sector, maar verloor minder dan een tiende op de snelste man in de eerste sector. Dat was Lance Stroll. De Mexicaanse polesitter was daar sneller dan de Ferrari's en Mercedessen en moest alleen de beide Aston Martins voorlaten. Het leidt geen twijfel dat Verstappen hier nog wel een tandje sneller was gegaan, als zijn aandrijfas het niet begeven.

De Nederlander heeft daarom de perfecte auto voor een inhaalrace, al moet hij zich wel snel langs Nico Hülkenberg (tiende), Zhou Guanyu (elfde) en Kevin Magnussen (dertiende) zien te wurmen. Dit drietal heeft een topsnelheid dat erg dicht bij de Red Bulls ligt, waardoor een DRS-trein dreigt. Al leert de geschiedenis dat Verstappen tegenstrevers van deze categorie vaak al in de eerste ronden te grazen heeft.

Betrouwbaarheid grootste bedreiging voor Red Bull

Het enige serieuze punt van zorg is de betrouwbaarheid van de Red Bull, die Verstappen in de kwalificatie al in de steek liet. "Er zijn altijd zorgen om de betrouwbaarheid", zei Pérez, maar er is wel degelijk reden voor zorg. Verstappen begon zaterdag al met een nieuwe versnellingsbak, die Pérez zelf vrijdag al had gekregen.

Daarnaast kreeg de Mexicaan diverse nieuwe onderdelen voor zijn Honda-motor, terwijl er ook bij zusterteam AlphaTauri de nodige problemen waren. Daar kreeg Nyck de Vries tijdens de derde vrije training een nieuwe krachtbron. In Bahrein waren er bovendien ook al problemen met de motor van Pérez. De focus rond motorproblemen lag op Ferrari, maar de lijst bij Honda en Red Bull (dat de versnellingsbak zelf bouwt) wordt ook steeds langer.

Pirelli verwacht dat een eenstopstrategie met de start op medium en een tweede stint op hard de beste optie is. Verstappen schreef de softs vrijdag al af als band voor de race, die waarschijnlijk in actie komt bij een late safetycarsituatie. De eenstopstrategie wordt voorgeschreven met een stop tussen ronde 18 en 24, van de 50 ronden durende race.