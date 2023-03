Alonso wil realistisch blijven: 'Red Bull verslaan is niet ons doel'

Fernando Alonso reisde vol twijfels af naar Jeddah, en wilde graag weten of zijn Aston Martin ook daar goed zou presteren. Dat bleek het geval. Toch verwacht de tweevoudig kampioen dat hij tijdens de race van zondag vooral naar achteren moet kijken.

"Ik wil natuurlijk niet te pessimistisch zijn, maar normaal gesproken kan ik Checo morgen niet verslaan", zei Alonso zaterdag na de kwalificatie in Saoedi-Arabië, waar Sergio Pérez de pole pakte. Die start zondag op de eerste startrij naast Alonso, nadat de Aston Martin-coureur de tweede plaats erfde van Charles Leclerc.

"Als je hier kijkt en in Bahrein, dan moet je eerlijk zijn. Red Bull loopt voor op iedereen. Wij moeten ons meer richten op Ferrari en Mercedes. Onze race zit dus eigenlijk achter ons", zei Alonso.

De 41-jarige coureur is vooral tevreden dat Aston Martin het weer liet zien, op een baan die erg verschilt van het circuit in Bahrein. "We hadden nog nergens anders gereden. Dat we hier nu als tweede starten is heel positief voor ons", stelde Alonso vast. "Dat was een opluchting."

"Ik had ook een goede ronde, al moeten we nog werken aan de stap die we maken tussen Q2 en Q3. Daar missen we de sprong nog een beetje die anderen wel maken. Maar verder mogen we blij zijn", blikte hij terug op zijn derde tijd.

'Niemand had Verstappen op de vijftiende plaats gezet'

Alonso rekent vooral op de sterke racepace van de Aston Martin, die het normaliter van de omgang met de banden moet hebben. "Op dat soort details wordt het beslist. Bandemanagement, de start, strategie en niet te vergeten geluk", somde hij op.

"Je ziet het aan Verstappen. Niemand had hem op de vijftiende plaats gezet, maar dat soort dingen kunnen gebeuren", zei Alonso. "Max komt morgen trouwens wel naar voren. Ze hebben zo'n voordeel. Vorig jaar won hij zelfs vanaf een soortgelijke positie, dus die komt wel op het podium."

Mocht de regerend wereldkampioen in de spiegels van Alonso opduiken, dan is een fel gevecht niet heel waarschijnlijk. "We hebben aan het begin van het jaar gezegd dat Red Bull niet ons doel is. Wij moeten zorgen dat we als Aston Martin elke race in de top vijf finishen en punten pakken. Daar moet het om gaan, anders zijn we niet slim bezig."