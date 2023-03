Horner prijst 'waanzinnig snelle' Verstappen: 'Er is genoeg om voor te vechten'

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner was zaterdag onder de indruk van Max Verstappen ondanks zijn korte optreden in de kwalificatie. Verstappen viel uit met een kapotte aandrijfas en begint daardoor zondag vanaf de vijftiende plek aan de race in Jeddah.

"We gaan vanavond uitzoeken wat dat probleem heeft veroorzaakt", zei Horner voor de camera van Viaplay. "Het is onwijs teleurstellend dat zoiets juist vandaag gebeurt. Maar aan de andere kant kan het beter nu dan morgen gebeuren."

Verstappen was tot aan zijn technische problemen razendsnel in de straten van Jeddah. De Nederlander had in alle vrije trainingen de snelste tijd geklokt en was ook in Q1 met afstand het snelst, ook al had hij daar maar één ronde voor nodig.

"Met zijn enige getimede ronde zou hij in Q3 zelfs als vierde zijn geëindigd", zei Horner. "Zijn snelheid was waanzinnig. Er zijn morgen nog genoeg kansen voor hem."

Horner verwacht dan ook dat Verstappen zondag tot wat moois in staat is. "De strategie wordt belangrijk en er zullen ongetwijfeld safetycars komen. Het wordt belangrijk dat hij uit de problemen blijft in de eerste ronde. Er is nog genoeg om voor te vechten."

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez profiteerde van de uitvalbeurt van Verstappen en pakte voor de tweede keer in zijn loopbaan poleposition. De Grand Prix van Saoedi-Arabië begint zondag om 18.00 uur (Nederlandse tijd).

