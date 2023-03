Ontevredenheid overheerst bij Leclerc: 'Gat met Red Bull is te groot'

Ondanks een tweede tijd voor Charles Leclerc zaterdag in de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië, overheerst de ontevredenheid bij de Ferrari-coureur. Hij baalt vooral van de grote voorsprong die het Red Bull-team van Max Verstappen ook in Jeddah toonde.

Dat zit Leclerc nog meer dwars dan de gridstraf die hij zondag inlost. "Red Bull is ons doel, en die zitten er ver voor. Ik was op zich wel tevreden over mijn ronde, maar we hebben echt werk te doen."

Het duurde lang voordat Ferrari op snelheid kwam in Jeddah. Het Italiaanse team hield de kaarten weliswaar lang tegen de borst, maar worstelt daarnaast simpelweg met de auto.

"Ik kan niet eens één ding aanwijzen, we zijn gewoon langzaam. De hele ronde komen we grip tekort", klaagde hij. "Gelukkig is ons tempo in de race waarschijnlijk wel sterker. En eerlijk gezegd zijn we wel iets beter dan ik had verwacht."

Vrees voor DRS-trein

Leclerc begint de race na de gridstraf vanaf de twaalfde plaats, drie plaatsen voor Verstappen. De Ferrari-coureur hoopt wel op een snelle opmars, maar verwacht dat die stokt zodra hij bij de snellere auto's aankomt.

"Het middenveld zit sowieso dicht bij elkaar. Als je hier in een DRS-trein belandt, ben je gezien. En ik wil natuurlijk zo snel mogelijk naar voren. Het is even afwachten hoe makkelijk het inhalen gaat zijn."

Tot die snellere auto's horen de Aston Martins en de Mercedessen, al verwacht Leclerc daar wel mee te kunnen knokken. "Carlos (Sainz, red) is gewoon een kanshebber voor het podium. En Mercedes is, als ik bij ze kan komen, vergelijkbaar of iets minder dan wij. Daar zit het probleem niet. Het zijn de Red Bulls waar ik me zorgen om maak."