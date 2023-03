De Vries kampte met lege batterij: 'Maar dat wil ik niet als excuus gebruiken'

Voor Nyck de Vries liep ook zijn tweede kwalificatie van het Formule 1-seizoen uit op een deceptie. Alleen de uitgevallen Lando Norris en Logan Sargeant waren zaterdag langzamer dan de Nederlander. Na afloop vertelde De Vries dat hij kampte met een lege batterij.

Direct na het mislopen van Q2 stak De Vries de hand in eigen boezem door over de boordradio te zeggen dat hij het had verprutst in de laatste bocht. "Ik nam de verantwoordelijkheid heel snel op me, maar het was eigenlijk niet de laatste bocht", zei de 28-jarige De Vries bij Viaplay.

"De batterij was niet volledig opgeladen en daardoor verloor ik tweeënhalve tienden en nog eens een halve tiende op het laatste rechte stuk. Ik keek pas bij het uitkomen van de bocht op mijn delta. Ik vond mijn bocht niet heel erg goed, dus ik nam de verantwoordelijkheid. Maar het was uiteindelijk mijn batterij."

De Vries wist nog niet hoe het kwam dat zijn batterij niet was opgeladen. "Dat gaan we vanavond nog onderzoeken. Maar ik wil het niet als een excuus gebruiken ofzo."

Twee weken geleden in Bahrein eindigde De Vries als voorlaatste in de kwalificatie. In Jeddah was zijn AlphaTauri-teamgenoot Yuki Tsunoda opnieuw sneller. De Japanner eindigde als zestiende.

De Vries had volledige derde training gemist

De Vries beleefde sowieso al een lastig weekend in Saoedi-Arabië. De Fries moest eerder op zaterdag de volledige derde training aan zich voorbij laten gaan, omdat zijn auto met een motorprobleem kampte. "Het was gewoon wat rommelig", zei hij.

"Dat kwam misschien ook omdat we de derde training hadden gemist. Ik had nieuwe remmen, blokkeerde mijn wielen en verloor mijn eerste run. Ik vind het zonde, want ik denk dat we net sterk genoeg waren om door naar Q2 te gaan."

De Vries hield zich vast aan het idee dat het middenveld erg dicht bij elkaar lijkt te zitten. "Yuki miste Q2 op een honderdste. Het zit extreem dicht bij elkaar. Ik ben vandaag positief teleurgesteld omdat ik het gevoel had dat het erin zat." Hij had geen idee wat hij van de race moet verwachten. "Ik weet het oprecht niet. We hebben wat wonderen nodig, denk ik."