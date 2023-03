Pérez focust op zege in Jeddah: 'Ga niet racen met Max in mijn hoofd'

Met plezier blikte Sergio Pérez terug op de ronde in Jeddah die hem zaterdag zijn tweede poleposition opleverde. De Red Bull-coureur was na problemen in de kwalificatie bij teamgenoot Max Verstappen de snelste in Saoedi-Arabië. Zondag wil hij niet achterom kijken.

"Je voelt meteen als je hier een geslaagde ronde hebt", stelde Pérez na zijn 1.28,265 op het Jeddah Corniche Circuit. Alleen Charles Leclerc kwam nog enigszins in de buurt met de Ferrari, maar Pérez was ondanks slechts één poging toch duidelijk sneller dan de Monegask.

Toch ging lang niet alles perfect bij Red Bull. Verstappen moest zijn auto dus halverwege de kwalificatie in de pitbox parkeren, terwijl hij in de ochtenduren al een nieuwe versnellingsbak had gekregen. Ook Pérez kreeg een nieuwe versnellingsbak, net als de nodige onderdelen voor zijn Honda-motor.

De 33-jarige coureur wuifde zorgen over de betrouwbaarheid weg. "Die zijn er altijd, zeker hier op deze baan. Je beschadigt de auto vrij makkelijk, en dan kunnen er problemen ontstaan. Dat heb je altijd. Maar hopelijk niet morgen", lachte hij.

'Hoop dat Max veel punten kan pakken'

Pérez focust vooral op de eerste ronde, en niet op zijn als vijftiende startende teamgenoot. Die liet in 2022 al zien dat hij nog kan winnen na een start in het achterveld.

"Ik ga niet racen met Max in mijn hoofd. Ik moet gewoon zorgen dat ik deze leeuw voor blijf in de eerste ronde." Lachtend knikte hij naar de naast hem zittende Fernando Alonso. Die start zondag als tweede.

"Als dat lukt, komt het wel goed. Ik verwacht wel dat Verstappen naar voren komt, maar het hangt van zoveel factoren af", blikte Pérez vooruit. "Ik focus me op mijn eigen race, en hoop dat Max veel punten kan pakken. De concurrentie komt vanzelf dichterbij, dus we moeten als team nu alles binnenharken wat we kunnen."