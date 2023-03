Verstappen maakt zich geen zorgen na motorproblemen: 'Niets is onmogelijk'

Max Verstappen maakt zich geen zorgen na zijn motorproblemen in de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Nederlander stapte in het tweede deel van de kwalificatie uit en start zondag als vijftiende.

De Red Bull-coureur stapte in het tweede deel van de kwalificatie uit nadat hij een snelle ronde had moeten afbreken. Hij keerde nog terug naar de pits, maar daar konden de problemen niet worden opgelost.

"Normaal gezien heeft dit niets met de versnellingsbak te maken, maar het is op dit moment lastig te zeggen", zei hij. "We moeten de auto nu uit elkaar halen en kijken waar het probleem zit. Ik maak me geen zorgen, maar we moeten dit wel analyseren."