Verstappen begint in achterveld aan GP Jeddah na motorprobleem in kwalificatie

Max Verstappen is zaterdag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië getroffen door motorproblemen. De Nederlander stapte in het tweede deel van de sessie op het circuit in Jeddah uit, nadat hij een snelle ronde moest afbreken. Hij kwam nog wel terug naar de pits, maar daar bleken de problemen niet op te lossen.

Verstappen was de gedoodverfde favoriet voor de poleposition, maar er waren al wat twijfels over de betrouwbaarheid van zowel de Honda-motor als de versnellingsbak van Red Bull. Verstappen kreeg op zaterdagochtend een nieuwe versnellingsbak, terwijl er bij teamgenoot Sergio Pérez de nodige motoronderdelen werden gewisseld. Het probleem zat nu in de aandrijfas aan de rechterkant.

Ook bij zusterteam AlphaTauri waren er problemen. Nyck De Vries verloor veel tijd door een motorwissel, waardoor hij de hele derde vrije training toe moest kijken.

Dat was nadelig voor de Nederlander, die voor het eerst in actie komt op het lastige circuit in Jeddah. De kwalificatie begon ook verre van ideaal, met een spin in zijn eerste poging. Daarvan herstelde De Vries zich wel, maar uiteindelijk kon hij geen ronde aan elkaar knopen die goed genoeg was om door te gaan naar het volgende deel van de kwalificatie. Hij start zondag als achttiende.

De Grand Prix van Saoedi-Arabië begint zondag om 18.00 uur.

