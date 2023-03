Verstappen begint als vijftiende aan GP Jeddah na motorprobleem in kwalificatie

Max Verstappen is zaterdag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië getroffen door motorproblemen. Teamgenoot Sergio Pérez pakte poleposition, terwijl Verstappen als vijftiende start.

De regerend wereldkampioen was de gedoodverfde favoriet voor poleposition, maar er waren al wat twijfels over de betrouwbaarheid van zowel de Honda-motor als de versnellingsbak van Red Bull.

Verstappen kreeg op zaterdagochtend een nieuwe versnellingsbak, terwijl er bij teamgenoot Sergio Pérez de nodige motoronderdelen werden gewisseld. Het probleem zat nu in de aandrijfas aan de rechterkant.

Bij het ontbreken van Verstappen stond Pérez op in het slotdeel van de kwalificatie. De Mexicaan ging rond in een 1.28,265 en pakte zo net als vorig jaar pole. Charles Leclerc reed in de Ferrari de tweede tijd, op twee tienden van Pérez. De Monegask moet echter een gridstraf van tien plaatsen inlossen en begint zodoende als twaalfde aan de race.

Alonso begint vanaf de eerste startrij

Fernando Alonso schuift zodoende met zijn Aston Martin op naar de eerste startrij. De Spanjaard was een halve seconde langzamer dan Pérez en reed zo de derde tijd, voor George Russell in de Mercedes. Carlos Sainz viel tegen met de tweede Ferrari en reed de vijfde tijd. De Spanjaard begint door de gridstraf van zijn teammaat Leclerc als vierde aan de race.

Lance Stroll reed de zesde tijd in de kwalificatie, gevolgd door Esteban Ocon in de snelste Alpine. Lewis Hamilton beleefde een slechte kwalificatie met de achste tijd, die zondag dus de zevende startplaats oplevert. Oscar Piastri haalde in de McLaren voor het eerst Q3, met de negende tijd. De top tien werd volgemaakt door Pierre Gasly in de tweede Alpine.

Top tien kwalificatie Jeddah 1. Sergio Pérez (Red Bull): 1.28,265

2. Charles Leclerc (Ferrari): +0,155

3. Fernando Alonso (Aston Martin): +0,465

4. George Russell (Mercedes): +0,592

5. Carlos Sainz (Ferrari): +0,666

6. Lance Stroll (Aston Martin): +0,680

7. Esteban Ocon (Alpine): +0,813

8. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,958

9. Oscar Piastri (McLaren): +0,978

10. Pierre Gasly (Alpine): +1,092

Achttiende tijd voor De Vries na problemen in slotttraining

Ook bij Red Bulls zusterteam AlphaTauri waren er problemen. Nyck De Vries verloor veel tijd door een motorwissel, waardoor hij de hele derde vrije training toe moest kijken.

Dat was nadelig voor de Nederlander, die voor het eerst in actie komt op het lastige circuit in Jeddah. De kwalificatie begon ook verre van ideaal, met een spin in zijn eerste poging. Daarvan herstelde De Vries zich wel, maar uiteindelijk kon hij geen ronde aan elkaar knopen die goed genoeg was om door te gaan naar het volgende deel van de kwalificatie. Hij start zondag als achttiende.