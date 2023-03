Verstappen weer klasse apart in slottraining Jeddah, problemen bij De Vries

Max Verstappen liet er in de slottraining voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië geen twijfel over bestaan wie de gedoodverfde favoriet is voor poleposition en zege. De Nederlander was een klasse apart in Jeddah met een ruime voorsprong op teamgenoot Sergio Pérez en de verdere concurrentie. Nyck de Vries kwam niet in actie door een motorprobleem.

Fernando Alonso kwam met zijn Aston Martin nog het dichtst in de buurt van de Red Bulls, met een tijd die bijna een seconde langzamer was dan de 1.28,485 van Verstappen. Lance Stroll was nipt langzamer dan zijn ervaren teammaat en werd vierde.

Ferrari kwam wederom slecht voor de dag, met een zesde tijd voor Charles Leclerc en de tiende voor Carlos Sainz. Lewis Hamilton deed het in zijn tegenvallende Mercedes iets beter met de vijfde tijd, op 1,083 seconde van Verstappen.

Regerend wereldkampioen Verstappen heeft het Formule 1-veld sinds de openingsrace twee weken geleden in Bahrein onder controle en kan in de kwalificatie zaterdagmiddag voor zijn 22e poleposition gaan. Op alle banden was de Nederlander de snelste, en ook zijn rondetijden in racesimulaties vrijdag zagen er goed uit.

Verstappen had tijdens de training nog wel een momentje met Lando Norris, die hij duidelijk in de weg zat tijdens een snelle ronde van de McLaren-coureur. De wedstrijdleiding zag er geen straf in, Verstappen bood Norris vanuit zijn auto excuses aan met een handgebaar.

AlphaTauri moet motor van De Vries wisselen

De Vries reed geen meter in de belangrijke slottraining. AlphaTauri constateerde een probleem aan de Honda-krachtbron en besloot die op tijd te wisselen voor de kwalificatie. Het betekende dat De Vries geen kwalificatiesimulaties kon doen op het snelle stratencircuit langs de Rode Zee.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië begint om 18.00 uur (Nederlandse tijd). De race start zondag op hetzelfde tijdstip.