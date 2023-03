Verstappen blijft Alonso voor in tweede training Jeddah, De Vries zeventiende

Max Verstappen heeft zijn goede voorbereiding op de Grand Prix van Saoedi-Arabië doorgezet met de snelste tijd in de tweede vrije training. Alleen Fernando Alonso in de Aston Martin en Verstappens teamgenoot Sergio Pérez bleven in de buurt van de regerend wereldkampioen. Nyck de Vries werd zeventiende.

Verstappen was net als in de eerste vrije training de snelste in Jeddah met een 1.29,603, gereden op de softbanden. Alonso was 0,208 seconde langzamer in zijn Aston Martin. Pérez moest krap drie tienden toegeven op zijn teamgenoot bij Red Bull.

De Vries deed net als meerdere coureurs een long run op de harde banden en klokte op zijn softs de zeventiende tijd. De Nederlander was 1,3 seconden langzamer dan zijn landgenoot bovenaan de tijdenlijst en moest twee tienden toegeven op de dertiende tijd van zijn teamgenoot Yuki Tsunoda.

Alpine kwam net als in de eerste vrije training goed voor de dag, met een vierde tijd voor Esteban Ocon en een zesde tijd voor Pierre Gasly. Zowel op de mediums als op de softs konden de twee Franse coureurs goed meekomen, met snelste tijden binnen een halve seconde van de kop.

De teruggekeerde Nico Hülkenberg liet net als in Bahrein zien dat het met de snelheid over één ronde nog goed zit bij de 35-jarige Duitser. In zijn Haas klokte Hülkenberg de achtste tijd, achter Lance Stroll in de tweede Aston Martin.

Top tien tweede training Jeddah 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.29,603

2. Fernando Alonso (Aston Martin): +0,208

3. Sergio Pérez (Red Bull): +0,299

4. Esteban Ocon (Alpine): +0,436

5. George Russell (Mercedes): +0,467

6. Pierre Gasly (Alpine): +0,497

7. Lance Stroll (Aston Martin): +0,507

8. Nico Hülkenberg (Haas): +0,578

9. Charles Leclerc (Ferrari): +0,738

10. Carlos Sainz (Ferrari): +0,989

Ferrari's en Hamilton vallen tegen

Terwijl George Russell goed voor de dag kwam in de Mercedes met een vijfde tijd op 0,467 van Verstappen, zat Lewis Hamilton ver van de kop. De Brit gaf bijna een seconde toe en reed zodoende de elfde tijd.

Ferrari viel net als in de eerste training tegen. Charles Leclerc en Carlos Sainz kwamen er op zowel de medium- als de softbanden niet aan te pas en moesten genoegen nemen met de negende en tiende tijd. Leclerc was 0,738 seconden langzamer dan Verstappen, Sainz gaf bijna een seconde toe. Bij Leclerc waren er bovendien weer zorgen om de motor, terwijl de Monegask dit weekend een verse krachtbron heeft.