Wolff rekent op aanblijven Hamilton bij Mercedes: 'Denk niet dat hij vertrekt'

Ondanks de malaise bij Mercedes rekent Toto Wolff erop dat Lewis Hamilton ook na 2023 nog bij zijn team blijft. De Oostenrijker wil de zevenvoudig wereldkampioen laten zien dat ze een titelwaardige auto kunnen bouwen.

"Ik vertrouw er op dat hij ook na dit seizoen gewoon bij ons rijdt", zei Wolff vrijdag in Jeddah, waar de Formule 1 dit weekend de Grand Prix van Saoedi-Arabië rijdt. "We hebben een sterke band. Er is geen reden om elkaar te twijfelen, ook al bevinden we ons nu in een moeilijke periode."

Mercedes komt momenteel op vooral veel tekort op het Red Bull van Max Verstappen. Na de openingsrace in Bahrein vonden er meerdere crisisoverleggen plaats op het hoofdkwartier in Brackley. Ondertussen klaagde Hamilton dat het team in de winter niet naar hem had geluisterd, woorden waar de 38-jarige Brit donderdag op terugkwam.

Wolff nam het zijn stercoureur niet kwalijk. "Dat is gezegd in de emotie, en dat hoort erbij binnen het team. Ik wil juist dat we emoties hebben binnen ons team. We weten hoe hij het bedoelde."

Volgens de Oostenrijker is er na de verschillende meetings een "interessant proces" op gang gekomen binnen Mercedes. Dat gaat vooral over de koerswijziging voor de auto, die na de matige openingrace op de schop moet.

"Dan heb ik het met name over een andere aanpak voor hoe we downforce genereren. Dat komen we op het hele circuit tekort. Dat komt doordat we mis zitten met ons concept. De drie topauto's, dus Red Bull, Ferrari en Aston Martin, hebben min of meer hetzelfde concept. En wij werken anders."

Lewis Hamilton in actie tijdens de vrije trainingen in Saoedi-Arabië. Foto: Getty Images

'Kunnen onze tijd hier niet meer aan verspillen'

Wolff stelt dat Mercedes nog niet precies weet hoe het zo mis kon gaan met de auto. "De cijfers zagen er echt veelbelovend uit, maar op het circuit zien we dat niet terug. We kunnen onze tijd hier dus niet meer aan verspillen."

Een te grote ingreep is volgens Wolff niet mogelijk, omdat de budgetcap de teams beperkt in hun uitgaven. "We kunnen dus niet nog een heel ander chassis gaan bouwen, dat kan er echt niet vanaf. Maar we kunnen met een reeks updates de boel wel rechttrekken. Het doel is nu om in grote stappen snelheid te vinden. En we weten hoe we dat moeten doen."