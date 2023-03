Teambaas van De Vries laakt auto: 'Vertrouw onze engineers niet meer'

Teambaas Franz Tost van AlphaTauri is niet te spreken over de auto die zijn technisch team voor dit seizoen heeft gebouwd. Volgens de Oostenrijker was hem een snelle AlphaTauri beloofd, maar valt dat in de praktijk vies tegen.

"Mijn engineers zeggen dat er verbeteringen aankomen, maar ik vertrouw ze niet meer", was de teambaas van Nyck de Vries vrijdag in Jeddah fel. "Ik wil eerst rondetijden zien. Ze zeiden in de winter ook dat we een goede auto zouden hebben, maar in Bahrein waren we nergens. Hij was alleen op papier snel."

Tost somde op wat er allemaal mankeert aan de AlphaTauri AT04: "Er is te weinig downforce, hij is instabiel tijdens het remmen en de auto waaiert naar buiten uit in de bochten."

Bang voor een bedrukte sfeer bij het Italiaanse team is hij niet. "Het maakt me niet uit als de sfeer slecht is. Ik wil gewoon een snelle auto", zei de ervaren teambaas. "We moeten dus snel op zoek naar verbeteringen. Eigenlijk willen we bijna elke race wel met updates komen."

Nyck de Vries in actie tijdens de vrije trainingen voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Foto: Getty Images

Slechte auto lastig voor een nieuwkomer

De matige prestaties van de AlphaTauri hebben volgens Tost ook hun weerslag op De Vries. Die reed in de kwalificatie in Bahrein de langzaamste tijd.

"Als nieuwkomer is het lastig als je een slechte auto hebt. Met een goede kun je veel makkelijker tot prestaties komen. Nyck moet ook nog veel leren. Yuki (Tsunoda, red.) wist wel het maximale uit de auto te halen."

Over De Vries zelf heeft Tost geen klachten. De Friese coureur heeft zijn draai goed gevonden binnen het team. "Hij kent iedereen al goed. Het is nu aan ons om hem een goede auto te geven. Dan weet ik zeker dat hij goed gaat presteren. Hij kan races winnen. Dat heeft hij in het verleden al laten zien."