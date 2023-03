Herstelde Verstappen direct snel in eerste vrije training Jeddah

De van maagklachten herstelde Max Verstappen zette vrijdag direct de toon in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Nederlander was bijna een halve seconde sneller dan Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez. Fernando Alonso klokte de derde tijd in de Aston Martin. Nyck de Vries reed de dertiende tijd.

Verstappen liet door zijn klachten donderdag nog verstek gaan op de mediadag van de Formule 1, maar vrijdag lijkt alles dik in orde bij de regerend wereldkampioen. Hij kwam tot een 1.29,617 op het snelle stratencircuit in Jeddah. Pérez was 0,482 seconde langzamer, terwijl Alonso 0,698 toegaf op de Limburger. Alle snelste tijden werden gezet op de softbanden.

De Vries kwam goed voor de dag in zijn AlphaTauri. De Friese coureur klokte de dertiende tijd, op 1,8 seconden van zijn landgenoot Verstappen. De Vries was vier tienden langzamer dan zijn teammaat Yuki Tsunoda, die de tiende tijd klokte.

Lance Stroll toonde opnieuw aan dat Aston Martin een stap heeft gezet, door aardig in de buurt te blijven bij zijn ervaren teammaat Alonso. De Canadees reed een 1.30,771. Daarmee was hij sneller dan de beide Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton. Beide coureurs gaven 1,1 seconde toe op de snelste tijd van Verstappen.

Top tien eerste vrije training Jeddah 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.29,617

2. Sergio Pérez (Red Bull): +0,483

3. Fernando Alonso (Aston Martin): +0,698

4. Lance Stroll (Aston Martin): +0,960

5. George Russell (Mercedes): +1,154

6. Lewis Hamilton (Mercedes): +1,170

7. Carlos Sainz (Ferrari): +1,307

8. Pierre Gasly (Alpine): +1,332

9. Alexander Albon (Williams): +1,413

10. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +1,493

Ferrari's maken nog geen indruk ondanks nieuwe motoren

Beide Ferrari's begonnen de vrije training met een nieuwe verbrandingsmotor. Bij Charles Leclerc waren nog meer onderdelen nieuw, waaronder zoals aangekondigd de electronica. Dat levert de Monegask tien plaatsen gridstraf op.

Carlos Sainz klokte uiteindelijk een tijd die 1,3 seconde langzamer was dan die van Verstappen. Leclerc reed de elfde tijd. De coureurs van de Scuderia deden wel een poging op de snelle softs, maar echt voluit leken ze nog niet te gaan.

Alexander Albon maakte een goede indruk in de Williams. De Britse Thai reed de negende tijd, nadat hij twee weken geleden al een punt had gepakt in Bahrein. Ook Pierre Gasly was weer snel, met een achtste tijd in de Alpine.

Bocht 22 bleek een scherprechter in de eerste vrije training. Deze combinatie is iets krapper gemaakt om de snelheid terug te brengen. Dat leidde ertoe dat meerdere coureurs moeite hadden de bocht te halen. Onder meer Stroll, Hamilton en Leclerc gingen daar wijd. Ook Verstappen klaagde over onderstuur in bocht 22.