Hamilton en fysiotherapeut Angela Cullen stoppen na zeven jaar samenwerking

Lewis Hamilton werkt niet meer samen met zijn rechterhand en fysiotherapeut Angela Cullen. De zevenvoudig wereldkampioen maakte dat vrijdag samen met Cullen via sociale media bekend.

Voor Hamilton was Cullen zijn belangrijkste vertrouwenspersoon in de paddock. "Zij is een van de beste dingen die mij is overkomen", zei Hamilton een paar jaar geleden al over Cullen. "We leven min of meer samen. Ik heb met veel mensen mogen samenwerken, maar ik heb nog nooit iemand zo hard zien werken als zij."