Norris houdt vertrouwen in toekomst met McLaren: 'Er is een duidelijk plan'

Lando Norris vertrouwt erop dat zijn toekomst bij McLaren er rooskleurig uitziet, ook al is het team matig begonnen aan 2023. De Brit doet verhalen dat hij weg zou willen bij de renstal af als onzin.

"Ik moet er vooral om lachen", reageerde Norris donderdag in Jeddah op het gerucht dat hij Charles Leclerc vervangt bij Ferrari indien die Lewis Hamilton opvolgt bij Mercedes. "Ik ben nu op het punt dat het allemaal langs me heen gaat. Ik kan er alleen niet tegen als het echte bullshit is en mensen binnen ons team raakt."

Los van vertrekroddels is er ook de nodige kritiek op McLaren, dat voor het seizoen de verwachtingen al temperde. Terecht, zo bleek in Bahrein. Waar de voormalige topformatie eerder nog een bedreiging leek voor de traditionele top drie, hebben de papajaoranje auto's het nu lastig.

"Harde kritiek is dan ook acceptabel, zolang het binnen de perken blijft", vond Norris. "Daar moeten we gewoon mee omgaan."

Beide auto's vielen uit in Bahrein, in een weekend waarin de snelheid ook te wensen overliet. De hoop is gevestigd op een latere grote update, omdat het team er vorig jaar tijdens de ontwikkeling van deze auto achter kwam dat het de verkeerde richting had gekozen. Die koerswijziging in de ontwikkeling zorgde voor de nodige vertraging.

Dat communiceerde de teamleiding dan ook, wat Norris vertrouwen geeft voor herstel. "Het is klip en klaar dat we nu niet zijn waar we willen zijn, maar er is een duidelijk plan. We weten wat er beter moet en er komen dingen aan. We hebben ook de mensen om dit te herstellen."

Lando Norris verwacht in Jeddah om de punten te kunnen vechten. Foto: Getty Images

Geen crisis rond de betrouwbaarheid

Die grote update wordt verwacht tijdens de vierde race van het seizoen, in Bakoe. Toch gaat dat vooral over de snelheid van de auto, terwijl de betrouwbaarheid in Bahrein met twee uitvalbeurten ook broos bleek.

"Dat klinkt heel erg, maar er is geen crisis. Bij Oscar Piastri was het een zeldzaam probleem dat echt al jaren niet was voorgekomen", legde Norris uit. "En ik had iets aan mijn motor waarvan Mercedes me heeft verzekerd dat het is opgelost. Ook dat was lang niet gebeurd. Dus normaal gesproken kunnen we hier in Jeddah gewoon vechten om de punten."