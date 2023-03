Sainz wil niets weten van crisis bij Ferrari: 'Ze willen ons destabiliseren'

Met een uitvalbeurt in de openingsrace voor Charles Leclerc en zorgen om de betrouwbaarheid is het seizoen van Ferrari niet florissant begonnen. Van een crisis is desondanks geen sprake, betoogt Carlos Sainz. De Spanjaard ziet dit weekend in Saoedi-Arabië podiumkansen voor zijn team.

"Een crisis na één race?", vroeg Sainz zich donderdag in Jeddah hardop af. Een dag eerder werd bekend dat Leclerc zondag al een gridstraf moet incasseren, terwijl het ook op het personele vlak rommelt bij Ferrari.

Volgens Sainz is de sfeer desondanks goed. "Die is in ieder geval beter dan het van buitenaf lijkt. Ook al zijn er veel geruchten." Die geruchten gaan vooral over teambaas Fred Vasseur, die zijn stempel probeert te drukken op Ferrari. Toeval of niet, deze week werd duidelijk dat David Sanchez uit de technische leiding van het team vertrekt bij de Scuderia.

"Ik ben eigenlijk wel verrast door hoe mensen ons willen destabiliseren", zei Sainz over verhalen in de media. "We weten echt wel dat het niet goed was in Bahrein, maar we kunnen daar zelf wat aan doen. Iedereen is gefocust en gecommitteerd, ook ik."

"En natuurlijk is de gridstraf voor Charles hier niet ideaal, maar we hebben in 2022 wel gemerkt dat het seizoen goed eindigen belangrijker is dan goed beginnen", voegde de Madrileen toe.

Bij Ferrari maakt men zich nog wel zorgen om de betrouwbaarheid. Foto: Getty Images

'Werden verrast door deze problemen'

Toch zijn er nog altijd zorgen binnen Ferrari over het probleem dat Leclerc in Bahrein trof. Voor de start moest de energieopslag van zijn hybride systeem al worden vervangen. Voor de uiteindelijke uitvalbeurt geldt het motormanagementsysteem als hoofdverdachte.

"Je wil natuurlijk niet zo beginnen, maar we werden echt verrast door deze problemen. Er is nu wat aan gedaan, en ik weet zeker dat we het snel definitief kunnen oplossen", zei Sainz, die toevoegde dat de problemen tijdens een bandentest vorige week in Bahrein niet speelden.

De Spanjaard kijkt liever vooruit naar de race in Jeddah, waar het snelle stratencircuit de auto van Ferrari veel beter moet liggen. "Deze baan is heel anders dan Bahrein en ik denk dat dat in ons voordeel is. Al vraag ik me af of we Red Bull echt kunnen bedreigen. Maar het podium moet te doen zijn."