Hamilton vindt dat hij te hard was voor Mercedes: 'Maar soms ben je het niet eens'

Lewis Hamilton vindt dat hij zich na de Grand Prix van Bahrein iets milder had moeten uiten richting zijn team Mercedes. De Brit stelde na de race dat er in de afgelopen winter niet naar hem was geluisterd, maar had achteraf liever andere woorden gebruikt.

"Ik had me achteraf wel wat anders kunnen uitdrukken", was de zevenvoudig wereldkampioen donderdag in Saoedi-Arabië schuldbewust. "Maar soms ben je het gewoon niet eens met sommige teamleden."

Achter de frustraties moet volgens Hamilton niet te veel gezocht worden. "Het is mijn familie en ik heb geen plannen om te vertrekken of zo, maar het is wel goed om als team een schop onder de kont te krijgen, want het gat met Red Bull is wel erg groot."

Mercedes moest in Bahrein genoegen nemen met de vijfde en de zevende plaats. Volgens Hamilton verliest zijn auto het vooral in de bochten op de concurrentie. De Red Bull is zeker bij het uitkomen van de bochten veel sneller. "En ze gingen in de race niet eens voluit. Zelfs toen waren ze anderhalve seconde per ronde sneller."

Het team verzond vervolgens een open brief voor de fans om de situatie uit te leggen. Hamilton had die niet gelezen. "Ik hoorde het vandaag pas, maar ik volg het nieuws dan ook niet zo. Ik weet niet precies waarom ze die hebben verstuurd."

'Ik wist het al toen ik de auto zag'

Hamilton voelde eigenlijk voor hij een meter had gereden dat het niet helemaal goed zat bij Mercedes. "Ik wist het toen ik de auto zag. Die ziet er zo anders uit dan de concurrentie. Het was wel leuk dat we weer een zwarte kleurstelling hebben, maar dat maakt me echt geen zak uit als de concurrentie veel sneller is."

Toen de Engelsman zijn eerste meters in de W14 had gereden, stelde hij zijn doelen direct bij. "Ik ben nog wel gemotiveerd, maar het is simpelweg anders zodra je beseft dat je niet om de titel gaat vechten. Nu focus ik me vooral op het beter maken van het team. Momenteel moeten er misschien wel zes auto's uitvallen als we willen winnen: de Red Bulls, de Ferrari's en de Aston Martins."

Hamilton in gesprek met Sergio Pérez van Red Bull. Foto: Getty Images

Hamilton is vastberaden dat zege in Jeddah niet zijn laatste was

Hamilton hoopt het tij nog wel te kunnen teren, ook al is het waarschijnlijk te laat voor de titel. "Hopelijk kunnen we nog wat indruk maken verderop in het seizoen, en het gat dichten. Anders is Red Bull helemaal niet meer bij te halen. Maar we zitten in het proces om flink van koers te wijzigen met de auto."