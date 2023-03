Formule 1-coureurs worden niet graag herinnerd aan raketinslag in Jeddah

De Formule 1 is dit weekend teruggekeerd in Jeddah, de Saoedische stad die een jaar geleden tijdens het Grand Prix-weekend werd getroffen door een raket. Destijds zorgde dat bijna voor het afgelasten van de race, maar dat kregen de coureurs niet voor elkaar. Een jaar later wordt niet iedereen er graag aan herinnerd.

"Ik ga er niet op reageren", antwoordde Valtteri Bottas donderdag stellig op de vraag hoe het is om een jaar na dato terug te keren. De Fin benadrukte dat hij het circuit leuk vindt, maar verdere toevoegingen waren volgens hem overbodig.

Zonder iets te willen zeggen, onderscheidde Bottas zich daarmee wel van veel van zijn collega's, die om beurten het standaard coureurspraatje over het thema afwerkten. "We moeten de organisatie erop vertrouwen dat het veilig is. Het circuit hier is geweldig", zeiden bijvoorbeeld Lando Norris en Esteban Ocon.

Haas-coureur Kevin Magnussen had zich duidelijk iets beter in het conflict in Jemen verdiept. De raket die een jaar geleden op een oliedepot in Jeddah neerkwam was afkomstig van Jemenitische Houthi-rebellen, die een lange strijd voeren met voormalige regeringstroepen. Die troepen worden gesteund door Saoedi-Arabië, dat daarmee een doelwit is van Houthi-raketten en drones.

Formule 1-baas Stefano Domenicali spreekt met de pers tijdens het weekend in 2022. Foto: Getty Images

'Vorig jaar was voor niemand leuk'

"Er is nu een wapenstilstand. Die was er vorig jaar niet", viel Magnussen op. "Dus dat geeft wat vertrouwen. Vorig jaar was heel bijzonder en voor niemand leuk, maar er is nu wel een andere situatie."

De kansen op een herhaling zijn de laatste weken inderdaad flink geslonken, zeker nu Saoedi-Arabië en Iran de diplomatieke banden hebben aangehaald.

Deze twee landen voerden in zekere mate een proxyoorlog in Jemen. De Saoedi's steunen dus de oorspronkelijke machthebbers in Jemen, terwijl de Houthi-rebellen Teheran aan hun zijde vinden. Iran ontkent overigens dat het de rebellen de afgelopen jaren heeft bewapend, maar VN-inspecteurs konden veel wapenleveringen wel degelijk herleiden tot Teheran.

Als onderdeel van het proces richting vrede moet Iran de Houthi-rebellen bewegen om te stoppen met aanvallen op Saoedi-Arabië. Zo'n aanval zorgde in 2022 voor de grote brand bij het oliedepot in Jeddah en dus ook tot het bijna afgelasten van de race. Een herhaling van zo'n actie zou het vredesproces flink verstoren.

Vijandigheden flink afgenomen

"De partijen moeten de kans die door dit internationale momentum wordt geboden aanpakken en beslissende stappen zetten naar een vreedzame toekomst", zei VN-afgevaardigde Hans Grundberg eerder deze week. "Daar is geduld en een langetermijnperspectief voor nodig. En moed en leiderschap."

De afgelopen maanden zijn de vijandigheden in Jemen al flink afgenomen als gevolg van een wapenstilstand. Hoewel die formeel sinds oktober is verlopen, houden de strijdende partijen zich daar in grote lijnen nog altijd aan. Een eerste doel is om deze wapenstilstand nu ook op papier te verlengen. Dat maakt een raketinslag in Jeddah nu een stuk onwaarschijnlijker.

Carlos Sainz had in ieder geval een veiliger gevoel dan in 2022. "Daar hebben we genoeg garanties voor gehad. En daar moet ik me aan vasthouden. Hopelijk spreken ze de waarheid."

Volgens Lewis Hamilton heeft het geen zin om weg te blijven. Foto: Getty Images

Hamilton is het oneens met zijn collega's

Waar de Spanjaard van Ferrari nog ruimte overlaat voor twijfel, ontbreekt die bij Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen wilde donderdag op de persconferentie in eerste instantie niet ingaan op het thema, maar liet wel vallen dat hij het oneens was met zijn collega's.

"Ik ga me hier focussen op het beter maken van de auto. Dat vind ik leuk. Verder hoop ik vooral dat iedereen een veilig weekend heeft en heel naar huis kan", was de Mercedes-coureur duidelijk.

Getwijfeld om weg te blijven had hij niet. "Dat kan ik doen, maar de Formule 1 gaat gewoon door, ook als ik er niet ben. Dus mijn doel is om aandacht te schenken aan wat er mis is in sommige landen die we bezoeken. Dat is de sport ook verplicht te doen."

Hamilton vindt nog altijd dat de sport dat te weinig doet, ook als het gaat om het aan de kaak stellen van overschrijding van mensenrechten. "We moeten meer doen en er meer aandacht aan schenken. Ik heb ook niet overal een antwoord op, maar het kan beter."