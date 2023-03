Weerbericht Jeddah: Mogelijk hinder van zandstormen tijdens GP Saoedi-Arabië

De coureurs moeten rekening houden met zandstormen tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië, de tweede race van het Formule 1-seizoen. Weerplaza praat je bij over het weerbericht voor Jeddah.

Het is de komende dagen onbewolkt in Jeddah. Vrijdag is het maximaal 29 graden en in het weekend kan het 28 tot 30 graden worden. Zondagavond koelt het van zo'n 28 graden bij de start van de race af tot ongeveer 26 graden als de finishvlag wordt gezwaaid. Het asfalt zal aan het begin nog heet zijn, maar gedurende de race koelt het geleidelijk af.

Jeddah ligt aan de Rode Zee en de wind volgt daar een vrijwel dagelijks terugkerend patroon. In de nacht en ochtend staat er een zwakke tot hooguit matige noordenwind. In de middag draait de wind naar het noordwesten en waait die vanaf zee. Hierdoor wordt het bij het circuit van Jeddah nooit extreem heet. Maar doordat de race in de stad wordt verreden, blijft de warmte wel hangen.