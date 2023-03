Verstappen meldt zich vanwege maagproblemen pas vrijdag in Saoedi-Arabië

Max Verstappen meldt zich niet donderdag, maar vrijdag op het circuit van Jeddah voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Red Bull Racing-coureur kampte de afgelopen dagen met maagproblemen.

Normaal gesproken zou Verstappen donderdag in Jeddah verschijnen voor de gebruikelijke mediadag. Met instemming van autosportbond FIA slaat de wereldkampioen die over, meldt zijn team.

"Ik voel me weer goed nadat ik een paar dagen niet fit was", laat Verstappen donderdag zelf op Twitter weten. "Ik heb mijn vlucht helaas een dag moeten uitstellen, dus ik zal niet voor vrijdag op het circuit zijn."

Het is de derde keer dat de Formule 1 neerstrijkt in Jeddah. In 2021 werd de race op Saoedische bodem gewonnen door Lewis Hamilton en vorig jaar was Verstappen er de beste.