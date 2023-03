Max Verstappen hoopt komend weekend zijn perfecte seizoensstart een passend vervolg te geven in Saoedi-Arabië. Coureur Ho-Pin Tung blikt vooruit op de tweede Grand Prix van het seizoen.

Fernando Alonso en Aston Martin waren in Bahrein de verrassing. Verwacht jij dat ze dit weekend ook weer sterk voor de dag zullen komen?

"Jeddah is echt een hogesnelheidscircuit. Het is veel volgas waarbij topsnelheid belangrijk is. Maar het is niet zoals Monza, want er zitten ook veel snelle bochten in. Je hebt dus ook downforce en remstabiliteit nodig. Aston Martin was op al deze vlakken goed in Bahrein."

"Bandenslijtage speelt hier minder een rol. Aston Martin had in Bahrein juist heel weinig last van bandenslijtage en maakte daar in de race het verschil mee. Ik denk dat zij er nu ook weer goed bij zullen zitten."

Fernando Alonso eindigde knap als derde bij de eerste race van het seizoen. Foto: Getty Images

Het circuit in Jeddah is op een aantal punten veranderd. Kan je uitleggen in hoeverre deze wijzigingen van invloed zijn op de rijstijl van de coureurs?

"Ze hebben de muren van het circuit in sommige bochten iets naar achteren gehaald. Dat is aan de binnenkant van de bochten gebeurd. Het reguliere asfalt is bijna hetzelfde gebleven. Als je de witte lijnen overschrijdt, krijg je een straf voor tracklimits aan je broek."

"De wijzigingen zijn puur aangebracht om voor de coureurs wat meer overzicht te creëren bij een aantal volgasbochten die 'blind' waren. Onderschat niet hoeveel zoiets kan uitmaken voor het gevoel van een coureur. Ook al blijft de baan hetzelfde en is het niet van invloed op de ideale lijnen die de coureurs rijden, het gevoel is totaal anders."

Max Verstappen pakte in Bahrein op zeer overtuigende wijze de zege. Wat zegt die overwinning over de rest van het seizoen?

"Als je alleen naar Bahrein kijkt, was de auto van Red Bull natuurlijk een klasse apart. Verstappen is helemaal niet getest of uitgedaagd. Hij heeft in zijn eerste stint misschien een beetje gepusht om een gat te creëren, maar ik denk dat hij daarna vooral heeft zitten cruisen. Ze hebben nog veel achter de hand."

"Aan de andere kant moeten we ook niet te hard van stapel lopen. Bahrein is toch een beetje een uniek circuit, zowel qua lay-out als afstelling die je daar moet rijden om je achterbanden te beschermen tegen overmatige slijtage. Daarnaast is het echt mogelijk dat ze later dit jaar nog last gaan krijgen van de windtunneltijdstraf."

"Maar als je kijkt naar hoe de kaarten nu zijn geschud - en dat is natuurlijk nog wel alleen op basis van Bahrein - lijkt Red Bull ontzettend dominant. Ze hebben een auto die eigenlijk alles kan: snel op de rechte stukken, meer downforce dan de concurrentie en goed qua bandenslijtage."

Max Verstappen pakte op dominante wijze de zege in Bahrein. Foto: Getty Images

Mogelijk worden zandstormen verwacht rond het circuit. Hoeveel last gaan de coureurs daarvan hebben?

"Twee jaar geleden, toen de coureurs hier voor het eerst waren, zag het circuit er ook al heel stoffig uit. De Formule 1 heeft speciale trucks die met heel hoge waterdruk het circuit schoonspuiten. Dat gebeurt vooral op donderdagavond, vlak voordat de auto's voor het eerst de baan opgaan. Als tussen de sessies de wind opsteekt en er zand op de baan waait, dan wordt het opeens een stuk gladder."

"Met name in de kwalificatie zou dat echt een verschil kunnen maken. Stel, het waait stevig en tussen Q1 en Q2 komt er opeens veel zand op de baan te liggen. Dan voelt het circuit van het ene op het andere moment totaal anders aan. De timing van wanneer je de baan opgaat wordt dan ontzettend belangrijk."

Tijdschema GP Saoedi-Arabië Vrijdag 14.30-15.30 uur - Eerste vrije training

- Eerste vrije training Vrijdag 18.00-19.00 uur - Tweede vrije training

- Tweede vrije training Zaterdag 14.30-15.30 uur - Derde vrije training

- Derde vrije training Zaterdag 18.00-19.00 uur - Kwalificatie

- Kwalificatie Zondag 18.00 uur - Race

Tot slot, wat mogen we dit weekend verwachten van Nyck de Vries?

"Nyck had zeker niet de snelste auto in Bahrein. De AlphaTauri was niet echt snel op de rechte stukken. In sector 2, een gedeelte van het circuit waar je juist downforce nodig hebt, was de AlphaTauri ook niet sterk. In Bahrein is het vaak een afweging tussen topsnelheid en downforce. Als je op beide vlakken niet sterk bent, lijkt het er dus op dat het aerodynamisch niet de meest efficiënte auto is. Dat is iets dat je in Jeddah juist wel nodig hebt, dus dat belooft in principe weinig goeds voor deze race."

"Tegelijkertijd is het circuit in Jeddah wel weer een heel andere baan dan Bahrein. Het asfalt is anders, de afstelling en het gedrag van de auto ook. Bovendien is een baan als deze voor de coureurs het leukst om op te rijden; circuits met razendsnelle bochten en tussen de muren door."