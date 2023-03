Ferrari-coureur Leclerc incasseert bij tweede race van jaar al forse gridstraf

Charles Leclerc moet zondag bij de Grand Prix van Saoedi-Arabië tien plaatsen terug op de grid. Ferrari heeft in de aanloop naar de race in Jeddah al voor de tweede keer dit jaar de zogeheten control electronics van Leclerc vervangen. Dat komt hem op een forse gridstraf te staan.

Teams mogen van de control electronics slechts twee exemplaren per seizoen gebruiken. Omdat Ferrari komend weekend in Jeddah alweer het derde exemplaar gebruikt, volgt er een straf.

"Op zondag in Bahrein hadden we op twee verschillende momenten problemen", vertelt Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur op de site van de Formule 1. "Het eerste moment was vlak voor de race toen we de auto startten. Helaas was het tweede moment tijdens de race."