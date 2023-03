De Vries verwacht dat auto van AlphaTauri in Jeddah beter tot zijn recht komt

Nyck de Vries kijkt ernaar uit om voor het eerst in Saoedi-Arabië te racen. De Nederlander hoopt dat AlphaTauri zich komend weekend in de tweede Grand Prix van het Formule 1-seizoen van een betere kant kan laten zien.

"Het is geen geheim dat we nog niet zijn waar we naartoe willen", zegt De Vries woensdag op de site van zijn team. "We hebben het gevoel dat we het gat nog meer moeten dichten in de langzame bochten en het circuit in Bahrein heeft er daar veel van. Hopelijk ligt het circuit in Saoedi-Arabië onze auto beter."