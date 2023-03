Bekijk wanneer Verstappen en De Vries in actie komen bij GP van Saoedi-Arabië

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Hoe laat begint de Grand Prix van Saoedi-Arabië? Bekijk hier wanneer Max Verstappen en Nyck de Vries in actie komen bij de tweede race van het Formule 1-seizoen.

Het is de derde keer dat de Formule 1-coureurs neerstrijken in het Saoedische Jeddah. Lewis Hamilton won in 2021 de eerste race en vorig jaar behaalde Max Verstappen de overwinning.