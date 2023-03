Hamilton teleurgesteld in zwak Mercedes: 'Er is niet naar me geluisterd'

Lewis Hamilton heeft woensdag stevig geoordeeld over Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 vindt dat het team niets met zijn feedback heeft gedaan bij het ontwikkelen van de auto van 2023.

De kritiek van Hamilton volgt drie dagen nadat hij slechts vijfde werd bij de openingsrace in Bahrein. Red Bull Racing-concurrenten Max Verstappen en Sergio Pérez, Aston Martin-coureur Fernando Alonso en Carlos Sainz (Ferrari) waren sneller.

"Vorig jaar heb ik aangegeven wat er aan de auto schortte. Ik heb in mijn leven in zóveel auto's gezeten, ik weet wat er nodig is en wat er niet nodig is", zegt Hamilton in de BBC-podcast Checkered Flag.

"Het gaat om verantwoordelijkheid nemen. Het team moet de gemaakte fouten toegeven en zeggen: 'Weet je? We hebben niet naar je geluisterd. We hebben de zaken niet op orde en hebben werk te doen.'"

'Moeten de koppen bij elkaar steken'

Een week voor de start van het Formule 1-seizoen uitte Hamilton tijdens de testdagen al zijn zorgen over de auto van Mercedes. De 38-jarige coureur vindt dat er snel naar bepaalde tekortkomingen van de W14 moet worden gekeken.

"We moeten naar de balans in de bochten kijken en naar alle andere zwakke punten. We moeten als team de koppen bij elkaar steken", aldus Hamilton, die ondanks zijn teleurstelling hoop op verbetering houdt.

"We zijn nog steeds kampioenen, maar we hebben het sinds vorig jaar niet goed gedaan. Al betekent dat niet dat we het in de toekomst nooit meer goed kunnen zijn."