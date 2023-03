Max Verstappen behaalde zondag op dominante wijze de zege in Bahrein. Coureur Ho-Pin Tung blikt terug op eerste Grand Prix van het Formule 1-seizoen.

Wat zegt Verstappens dominante zege in Bahrein over de rest van het seizoen?

"Dat Red Bull een snelle auto heeft, staat buiten kijf. Maar deze Red Bull-dominantie doet haast denken aan het Mercedes-tijdperk. Verstappen lag bijna veertig seconden voor op de eerste niet-Red Bull-auto: Fernando Alonso. En hij had bijna vijftig seconden voorsprong op Carlos Sainz. Als je de pitstops en virtuele safetycar ervan aftrekt, zijn dat getallen waarop je qua snelheid bijna een seconde per ronde tijdwinst pakt."

"Als ik punten moet bedenken waar de concurrentie zich aan moet vasthouden, dan zou ik zeggen dat Bahrein best een apart circuit is. Sinds de bouw is het nooit opnieuw geasfalteerd. Dat in combinatie met de lay-out maakt het circuit extreem zwaar voor de banden. En dat vraagt om een redelijk specifieke afstelling van de auto, erop gericht om de achterbanden te beschermen."

"Vanwege bepaalde mechanische en aerodynamische beperkingen pakt dat bij sommige auto's beter uit dan bij andere. Ik denk daarom dat het op basis van één race nog te vroeg is om conclusies te trekken. We hebben nog twee, drie races nodig. Hierna gaan we naar Jeddah. Dat is een hogesnelheidsbaan met ook een aantal punten waarop downforce belangrijk is. En daarna gaan we naar Melbourne: een verkapt stratencircuit dat door een park loopt. Na die drie races weten we meer."

"Tegelijkertijd begrijp ik heel goed dat de concurrentie zich zorgen maakt. George Russell zei te verwachten dat Red Bull alle races gaat winnen dit jaar. Op dit moment lijkt Red Bull ook veruit de beste auto te hebben. Bovendien heeft Verstappen nog niet eens voluit gereden. Gisteren kon hij alleen verliezen door een technisch probleem of als er iets raars op de baan zou gebeuren. Niemand heeft hem bedreigd. Ik ben benieuwd hoeveel harder Verstappen nog had gekund als hij constant de hete adem van een Ferrari of Fernando Alonso in zijn nek had gevoeld."

Vorig jaar was een van de sterke punten van de Red Bull dat die heel goed met de banden kon omgaan. Kunnen we na deze race al concluderen dat dit opnieuw een van de sterke punten van de auto gaat zijn?

"De kracht van deze Red Bull is eigenlijk dat die alles kan. Hij is snel op de rechte stukken en snel in sector 2, waar downforce en tractie juist weer heel belangrijk zijn. Mede doordat de Red Bull zoveel downforce heeft en stabiel is, heeft hij ook minder last van bandenslijtage. Dat gaat allemaal hand in hand."

"Voor Aston Martin geldt in iets mindere mate ongeveer hetzelfde. In het begin van een stint waren de Ferrari, Mercedes en Aston Martin redelijk gelijkwaardig aan elkaar. Maar de Aston Martin heeft aerodynamisch gezien meer grip en downforce dan die andere twee teams. Dat komt tot uiting in de tweede helft van zo'n stint. In die fase zag je Alonso ook zijn inhaalacties inzetten. De coureurs waren alleen maar bezig met het managen van bandentemperatuur en daarmee de slijtage."

Denk je dat Aston Martin dit het hele seizoen kan volhouden?

"Aston Martin heeft vorig jaar niet goed gepresteerd en daar haalt de renstal nu voordeel uit. Ze hebben daardoor dit seizoen de volledige reglementaire windtunnel- en CFD-tijd (computersimulaties waarmee de aerodynamische luchtstroom wordt voorspeld, red.) in tegenstelling tot de topteams die een succesreductie hebben op basis van vorig seizoen. Dus wat dat betreft hebben ze goede kaarten."

"Dat de basis van deze auto goed is, daar kan niemand omheen. De rijders lijken ook heel makkelijk met deze auto te kunnen omgaan. De manier waarop Alonso zijn auto precies overal kon plaatsen waar hij wilde was tekenend. Ze zullen bij Aston Martin met veel vertrouwen uitkijken naar de rest van het seizoen."

Tot slot, wat vond je van het Grand Prix-weekend van Nyck de Vries?

"We haalden het in onze voorbeschouwing ook al aan: Bahrein is echt zo'n circuit waarbij als er iets verkeerd of tegenzit, het zomaar volledig verkeerd kan vallen. Zeker met het huidige middenveld waarin de coureurs zo enorm dicht bij elkaar zitten en daarmee ook het resultaat. Dat is wat De Vries overkwam. In de race hebben ze ook de gok gewaagd om niet te stoppen tijdens de laatste virtuele safetycar. Maar doordat iedereen om hem heen dat wel deed, werd hij al snel een sitting duck en was het met hem gedaan. Zeker op een circuit als Bahrein."

"Zelf zal hij er teleurgesteld over zijn dat het gat in de kwalificatie naar zijn teamgenoot Yuki Tsunoda zo groot was. Zeven tienden is eigenlijk te veel. Nyck is natuurlijk een rookie, maar gezien zijn ruime ervaring eigenlijk ook weer niet."