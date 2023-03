Podcast De Boordradio 'Alonso terug aan de top is een sprookje'

Fernando Alonso is terug aan de top en liet meteen zien wat hij nog in huis heeft. Aston Martin heeft een auto gebouwd die misschien nu al de grootste concurrent van Red Bull is. NU.nl-verslaggevers Joost Nederpelt, Patrick Moeke en Bas Scharwachter blikken terug op de Grand Prix van Bahrein.

Klik op het blok hierboven om de podcast te starten.

