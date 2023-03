Smaakmaker Alonso moet nog wennen aan Aston Martin: 'Alles is anders'

Fernando Alonso kon zondag zijn geluk niet op, nadat hij als derde was geëindigd bij de Grand Prix van Bahrein. De Spanjaard verwacht dat er nog meer in het vat zit, mede omdat hij tijdens de race in de woestijn nog flink woest wennen aan zijn Aston Martin.

"Eigenlijk is alles aan de auto totaal anders dan ik gewend was", zei Alonso, die deze winter overkwam van Alpine.

"Dus ik moet nog behoorlijk wennen. Aston Martin is afgelopen winter van concept veranderd. Er zit nog steeds meer performance in de auto. We moeten zorgen dat we het maximale uit de auto kunnen halen in de komende maanden."

Voor Alonso, die na een slechte start terugviel van de vijfde naar de zevende plek, reed Max Verstappen onbedreigd naar de zege. Zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez eindigde als tweede.

Alonso stond na zijn matige start voor een inhaalrace. Met fraaie passeeracties bij onder anderen Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell werkte hij zich naar voren. Mede dankzij de uitvalbeurt van Ferrari-coureur Charles Leclerc boekte hij bij zijn eerste race voor Aston Martin meteen een podiumplek.

Alonso wordt bijna uit race getikt door teamgenoot Stroll

Kort na de start ging het nog bijna mis voor Alonso, toen hij werd aangetikt door teamgenoot Lance Stroll. Over de boordradio deed hij direct zijn beklag, maar hij wist niet dat Stroll de boosdoener was. "Ik dacht dat George me raakte, want ik had nooit verwacht dat Lance zo dicht bij me in de buurt zou zitten", vertelde hij.

"De prioriteit was toen meteen om te checken of de auto oké was. Dat bleek gelukkig zo te zijn. Het voelt geweldig en heel onwerkelijk om bij mijn eerste race voor Aston Martin op het podium te staan. Het is nu zaak dat we deze lijn doortrekken. Dit smaakt naar meer."