Leclerc zoekt naar woorden: 'Zolang we niet finishen maakt de rest niets uit'

Charles Leclerc was zwaar teleurgesteld nadat hij zondag bij de eerste Grand Prix van het seizoen in Bahrein de finish niet haalde. De Monegask reed op de derde plek toen zijn Ferrari in de slotfase stilviel met technische problemen.

"Ik weet niet wat er gebeurde en ik weet ook niet zo goed wat ik moet zeggen", zei hij bij Viaplay. "Het is heel jammer dat we de race niet finishen. We reden op de derde plek, dat was echt het maximale wat we konden doen dit weekend."

Max Verstappen reed van start tot finish aan de leiding en was net als zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez (tweede) onbereikbaar voor Leclerc. Door de uitvalbeurt van Leclerc completeerde Fernando Alonso het podium.

"We wisten al dat we tekort zouden komen ten opzichte van Red Bull, maar het is wel heel jammer dat het zo moet eindigen", vervolgde de Ferrari-coureur, die dankzij een goede start nog wel even voor Pérez op de tweede plek reed.

"Dat was het beste waar we op konden hopen. Daarna werden we ingehaald door Checo (Pérez, red), dat was een kwestie van tijd. Red Bull was een klasse apart dit weekend. We konden ze niet uitdagen. Maar dat maakt allemaal niet uit, want we konden de race niet finishen."

Leclerc's teamgenoot Carlos Sainz kon in de slotfase Lewis Hamilton (vijfde) nog van zich afhouden en eindigde als vierde. Over twee weken mag Leclerc op revanche als in Djedda de Grand Prix van Saoedi-Arabië op het programma staat.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.