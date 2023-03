De Vries neemt positieve punten mee uit Bahrein: 'Deden mee in het middenveld'

Nyck de Vries was na zijn tegenvallende kwalificatie in Bahrein beter te spreken over het tempo in de race op zondag. Bij zijn eerste optreden voor AlphaTauri knokte de Nederlander met de coureurs in het middenveld. De keuze om geen late pitstop te maken pakte verkeerd uit.

"Het was een lastige race, maar volgens mij was het resultaat behoorlijk", reageerde De Vries na afloop in Bahrein op zijn vijftiende plaats.

"Natuurlijk vielen er wat coureurs uit, maar we kwamen aardig terug na de kwalificatie. Het was belangrijk dat we konden vechten in het middenveld. Daar deden we op tempo zeker mee. Dat was bemoedigend", stelde de tevreden Fries.

Bij een late virtual safetycar voor de stilgevallen Charles Leclerc besloot AlphaTauri De Vries niet te laten stoppen, waar anderen dat wel deden. Die kwamen hem later weer voorbij, waardoor de coureur uit Sneek terugzakte naar de vijftiende plaats.

"Het was jammer dat ik die pitstop niet maakte. Dat was een beslissing, en dat kan zo uitpakken", blikte hij nuchter terug op de keuze. "We gokten nu misschien verkeerd. Maar over het algemeen was het een positieve dag. "

De Vries in gevecht met Kevin Magnussen in de Haas. Foto: Getty Images

'Hebben ideeën over hoe het beter kan'

Volgens De Vries is Bahrein met het ruwe asfalt en specifieke lay-out een bijzonder circuit. Vooral in de langzamere bochten had de AlphaTauri het lastig. "Daar hebben we wel enkele ideeën over. Maar we hebben nog wel een paar weekenden nodig om uit te vinden hoe het beter kan."

Over twee weken reist de Formule 1 af naar Saoedi-Arabië, voor een race op het hogesnelheidscircuit in Djeddah. "Die baan past denken we iets beter bij onze auto", blikte De Vries vooruit. "Al is het te vroeg om al conclusies te trekken. Ik neem de positiviteit van vandaag in ieder geval mee."