Verstappen lyrisch over auto na winst in Bahrein: 'Hiermee kunnen we vlammen'

Max Verstappen is trots op zijn overwinning in de openingsrace van het Formule 1-seizoen. De Red Bull Racing-coureur was soeverein in Bahrein, waar hij van start tot finish leidde.

"Ik trok het gat in een heel goede eerste stint. Daarna heb ik op de banden gelet. Je weet niet wat er later in de race gebeurt. We wilden de banden in goede conditie houden", zei Verstappen in een eerste reactie.

"Het is geweldig om hier te winnen. Ik had geen grote problemen, alleen een paar kleine dingetjes. We hebben een goed racepakket, al verschilt het natuurlijk een beetje per race."

Verstappen haalt uit zijn probleemloze overwinning in Bahrein veel vertrouwen voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië op 19 maart. "Met deze auto kunnen we vlammen. Het team heeft in de winter geweldig werk geleverd. Djeddah is wel heel anders, met de lange rechte stukken. Ferrari is wel heel snel in een rechte lijn."

Verstappen wint voor het eerst openingsrace

Achter Verstappen completeerden zijn teamgenoot Sergio Pérez (tweede) en Aston Martin-rijder Fernando Alonso (derde) het podium. Ferrari-concurrent Charles Leclerc behoorde tot de coureurs die uitvielen.