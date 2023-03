Verstappen begint Formule 1-seizoen met soevereine zege, De Vries veertiende

Max Verstappen heeft zondag met overmacht de Grand Prix van Bahrein op zijn naam geschreven. De Nederlander van Red Bull was in de openingsrace van het seizoen zijn teamgenoot Sergio Pérez makkelijk de baas. Nyck de Vries werd in zijn eerste optreden voor AlphaTauri veertiende.

Verstappen is met zijn eerste zege ooit in Bahrein direct WK-leider, met nog 22 Grands Prix te gaan in 2023. Het was de 36e overwinning in de loopbaan van de Limburger. Red Bull won de race in de Golfstaat voor het eerst sinds 2013. Achter Verstappen en Pérez werd Fernando Alonso in de verrassend sterke Aston Martin fraai derde.

De 41-jarige Spanjaard profiteerde van een uitvalbeurt van Charles Leclerc, die zijn Ferrari met een kapotte motor langs de kant moest zetten. Om op het podium te komen passeerde Alonso wel George Russell, Lewis Hamilton en Carlos Sainz, die uiteindelijk vierde werd.

De als voorlaatste begonnen De Vries zat vol in het gevecht in het middenveld en moest uiteindelijk genoegen nemen met de veertiende plaats. De Nederlander werd in de slotfase nog ingehaald door Kevin Magnussen.

Uitslag GP Bahrein 1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Sergio Pérez (Red Bull)

3. Fernando Alonso (Aston Martin)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. Lewis Hamilton (Mercedes)

6. Lance Stroll (Aston Martin)

7. George Russell (Mercedes)

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

9. Pierre Gasly (Alpine)

10. Alexander Albon (Willams)

14. Nyck de Vries (AlphaTauri)

Verstappen neemt na de start direct afstand

Direct na de start reed Verstappen naar een ruime voorsprong, met rondjes die zes tienden sneller waren dan die van zijn achtervolgers. Leclerc nam bij de start wel de tweede plaats over van Pérez, maar kon de tweevoudig wereldkampioen uit Nederland niet bijhouden.

Leclerc slaagde er tot aan de eerste pitstops wel in om Pérez achter zich te houden. Vanaf dat moment gingen de Ferrari's en de Red Bulls op verschillende strategieën verder. De Red Bulls reden hun tweede stint op de softbanden, terwijl Leclerc en Sainz verdergingen op hard.

Alonso raakte rond de eerste pitstops in gevecht met Russell. De Spanjaard overleefde de eerste ronde, waarin hij bijna werd uitgeschakeld door teamgenoot Lance Stroll. De Aston Martin weerstond een tik op het achterwiel, waarna Alonso de Mercedes-coureurs kon aanvallen.

Datzelfde deed Pérez bij Leclerc. De Mexicaan liep dankzij zijn softbanden snel in op de Ferrari-coureur en ging er in de 26e ronde langs. De tweede Red Bull verdween daarna snel uit het zicht van Leclerc, die op zijn harde banden zelfs eerder naar binnen moest dan de twee leiders.

Alonso komt opzetten met snelle Aston Martin

De strijd om de podiumplaatsen was daarmee gestreden, maar daarachter werd het nog spannend. Alonso kwam in zijn opmars in de staart van Hamilton. Het leverde een fraai gevecht op, waarin de Spanjaard dankzij een gewaagde inhaalactie aan het langste eind trok.

Vervolgens kreeg Alonso de Ferrari van zijn landgenoot Sainz in het vizier. Dat gevecht ging door de uitvalbeurt van Leclerc zelfs om de derde plaats. De ervaren Aston Martin-coureur liet er geen gras over groeien. In een fel gevecht wurmde Alonso zich langs Sainz en verzekerde hij zich van het podium. Sainz hield daarna nog wel Hamilton van zich af.

Het gebeurde allemaal achter de rug van Verstappen en Pérez, die de race gecontroleerd konden uitrijden. Met een voorsprong van 38 seconden op nummer drie Alonso kwam een meer dan tevreden Verstappen over de streep.