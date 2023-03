Vooruitblik GP Bahrein: Maakt Verstappen favorietenrol waar?

Met Max Verstappen op poleposition begint de Formule 1 zondag in Bahrein aan het 74e seizoen. De tweevoudig wereldkampioen geldt als topfavoriet, maar er zijn enkele kapers op de kust. Een vooruitblik op de Grand Prix in de Golfstaat, die om 16.00 uur Nederlandse tijd van start gaat.

Al sinds de testdagen vorige week op hetzelfde circuit wordt de Red Bull gezien als de snelste auto van het veld. Dat werd zaterdag tijdens de kwalificatie bevestigd door Verstappen én zijn teamgenoot Sergio Pérez.

De Red Bull RB19 is niet alleen snel over een snelle ronde. Vrijdag bleek in de vrije trainingen dat de auto goed met de banden omspringt. De enige die daar bij in de buurt kwam was Fernando Alonso, de naar Aston Martin overgestapte verrassing van de voorbereiding.

De 41-jarige Alonso stapte deze winter over van Alpine naar Aston Martin, en heeft voorlopig geen spijt van die keuze. Het tempo in de kwalificatie viel met een vijfde plaats voor de Spanjaard een beetje tegen, maar op racetempo wordt er veel van de groene auto verwacht. De Aston Martin is ontworpen onder leiding van de Brit Dan Fallows, die door het team werd overgenomen van Red Bull.

Ferrari sneller op het rechte stuk, minder in de bochten

Ferrari deed het in de kwalificatie beter dan verwacht, met een auto die dit jaar meer is gericht op topsnelheid dan op het bochtenwerk. Op de rechte stukken lag vorig jaar nog de grote zwakte, maar nu waren Charles Leclerc en Carlos Sainz razendsnel in een rechte lijn.

De vraag is of daar niet te veel bochtensnelheid voor is opgeofferd. Ook gingen de banden vorig jaar niet lang mee op de Ferrari, en dat probleem lijkt nog steeds te spelen. Voor de zekerheid spaarde de als derde startende Leclerc een extra setje uit. Sainz begint als vierde.

2:03 Afspelen knop Verstappen vooral blij met Red Bulls 'race pace', maar wat betekent dat?

Slecht begin van het seizoen voor Mercedes

Mercedes kwam niet goed voor de dag in de kwalificatie, met een zesde plaats voor Lewis Hamilton en de zevende voor George Russell. Teambaas Toto Wolff concludeerde na afloop dat het concept met de smalle sidepods waaraan Mercedes vasthield niet blijkt te werken. Het seizoen begint slecht voor het voormalige succesteam.

Ook voor Nyck de Vries verliep de eerste kwalificatie moeizaam. De Nederlander was na afloop ontevreden over zijn tijd, die in drie pogingen tot stand kwam. De coureur van AlphaTauri begint als voorlaatste, omdat Pierre Gasly in zijn snelste ronde even buiten de baan ging en zo zijn tijd kwijtraakte. De Fransman van Alpine begint als laatste.

Nyck de Vries rijdt in Bahrein de tweede Formule 1-race van zijn loopbaan. Foto: Getty Images

Tweestopper lijkt gegarandeerd

Met 57 ronden op het ruwe asfalt van het Bahrain International Circuit lijkt een tweestopper gegarandeerd. In de trainingen en testdagen bleek de mediumband al ongeschikt als raceband, dus een strategie van soft naar twee keer hard of soft-hard-soft ligt voor de hand. Een eenstopper van soft naar hard is ook een optie. De Red Bull-coureurs hebben nog maar één set harde banden over, dus die zitten sowieso op een eenstopper of tweestopper soft-hard-soft.

Van de topcoureurs heeft alleen Leclerc dus een setje nieuwe softs achter de hand. Verstappen heeft alleen nog vier sets gebruikte softbanden, maar de Nederlander stelde dat dit banden zijn waar weinig kilometers op zitten. Bij de start kan Leclerc wel profiteren van zijn kakelverse rubber,

Ook De Vries heeft nog een verse set softs. De 28-jarige Fries denkt dat zijn auto in de race relatief sneller is dan de kwalificatie. Dat bleek ook uit de racesimulaties op vrijdag, dus een opmars is mogelijk.