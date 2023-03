Besef daalt in bij Mercedes dat het weer een moeizaam seizoen wordt

Met een schamele zesde en zevende plaats voor George Russell en Lewis Hamilton is Mercedes zaterdag in Bahrein gezakt voor het eerste examen van 2023. De kwalificatie van de seizoensopener was hét meetmoment voor alle nieuwe auto's. De W14 bleef niet overeind tegen de Red Bull, Ferrari én Aston Martin. Een moeizaam seizoen lijkt gegarandeerd, beseft ook teambaas Toto Wolff.

"Dit was niet ons doel tijdens de winter", was de Oostenrijker na afloop van de kwalificatie realistisch. Het concept met de smalle auto waaraan Mercedes vasthield, stelt wederom teleur. Voor Wolff reden genoeg om het roer om te gooien.

"We gaan niet de gebaande paden op. Misschien schroeven we een paar grote sidepods op de auto of volstaat een kleinere update. We zullen zien, maar er zijn geen heilige huisjes."

De realiteit is dat het voormalige kampioensteam sinds 2022 de weg kwijt is. Vorig seizoen lag het aan porpoising en ander gestuiter, maar die problemen zijn verholpen. De W14 blijkt desondanks niet veel beter dan zijn beruchte voorganger. Hamilton noemde zijn nieuwe auto daarom "middelmatig".

Aston Martin opereerde wel rationeel

Het pijnlijke is dat Aston Martin wel rationeel opereerde. Het team van Fernando Alonso gebruikt de motor, versnellingsbak én achterwielophanging van Mercedes en wist daar een betere auto van te maken. Max Verstappen stipte de simpele oplossing na de kwalificatie nog aan. "Teams kijken wat goed presteert en kopiëren dat dan gewoon."

Het zou Mercedes wellicht de eer te na zijn, maar Aston Martin hakte al vaker met dat bijltje. De snelle AMR23 is geen regelrechte kloon van de Red Bull, maar het spreekwoord "beter goed gejat dan slecht bedacht" is wel van toepassing.

Wolff zinspeelde dan ook op een koerswijziging, en die kan eigenlijk alleen maar de kant van Red Bull op gaan. Zo'n ingreep komt alleen te laat om nog aan wereldtitels te kunnen denken. "De Red Bulls zijn ver uit zicht, maar ik denk dat we met de groep erachter het gevecht kunnen aangaan", was Hamilton nog hoopvol. Voorlopig knokt de zevenvoudig wereldkampioen om de kruimels die Verstappen achterlaat.

Het concept met de smalle sidepods blijkt weer geen succes. Foto: Getty Images

Zoeken naar lichtpuntjes

Het is dus zoeken naar lichtpuntjes voor Mercedes. Die vond het team met moeite. "Het gat naar de kop is niet eens belachelijk groot als je bedenkt dat wij in Q3 maar één run deden met nieuwe banden", stelde Wolff. "Vrijdag vreesde ik nog dat we de top tien niet eens gingen halen", voegde Hamilton toe. "We zaten in ieder geval in het gevecht."

Russell blijft de grootste positivo binnen het team. Terwijl vanuit Mercedes al nadrukkelijk doorsijpelde dat de auto weer tegenviel, sprak de 25-jarige Brit donderdag nog over een geweldige stap die het team had gezet sinds de testdagen.

Ook na de kwalificatie hield hij de moed erin. "De auto voelt goed aan en we hebben een veel beter vertrekpunt dan bij de vorige auto. We kunnen ons nu richten op de prestaties in plaats van problemen oplossen."

Russell doet er verstandig aan om nog even met zijn teambaas te praten. Mercedes staat voor een helse taak om deze auto nog recht te trekken, en daar is bijna iedereen in het team van doordrongen.