Alonso 'ontzettend blij' met vijfde plek: 'Pole was te optimistisch gedacht'

Fernando Alonso kon zijn geluk niet op nadat hij zich zaterdag als vijfde had gekwalificeerd voor de Grand Prix van Bahrein. De Spanjaard was in de tweede en derde training het snelst, maar kwam uiteindelijk flink tekort op polesitter Max Verstappen.

"Het was ook te optimistisch gedacht dat er vandaag een Aston Martin op poleposition zou staan", zei de 41-jarige Alonso lachend in de paddock van het circuit in Bahrein. "Ons doel was de top vijf of top zes. Aan het begin van het weekend was ons doel om met beide auto's Q3 te halen. We dachten dat we een achterstand van vijf tot zes tienden op Red Bull zouden hebben en die voorspelling is uitgekomen."

Alonso, die deze winter overkwam van Alpine, klokte 1.30,336 en was daarmee ruim zes tienden langzamer dan Verstappen. Ook Sergio Pérez (tweede), Charles Leclerc (derde) en Carlos Sainz (vierde) waren sneller dan de Aston Martin-coureur.

"We hadden deze positie dus al verwacht en ik ben ontzettend blij dat we de vijfde plek gehaald hebben", vervolgde Alonso. "Ik geloof in het project van Aston Martin. De technische ontwikkeling is indrukwekkend en ook de faciliteiten die eraan komen in de fabriek zijn veelbelovend. Aston Martin wordt in de toekomst een topteam, dat weet ik zeker. Maar het duurt nog wel even voordat het zover is."

Ondanks zijn vijfde startplek heeft Alonso niet de illusie dat hij zondag om het podium kan strijden tijdens de eerste race van het seizoen. "Dat voelt niet realistisch. Maar we hebben wel een goede basis om de auto dit seizoen verder te ontwikkelen, dus wie weet wat er later in het jaar nog mogelijk is."

Alonso's teamgenoot Lance Stroll kwalificeerde zich als achtste. De Grand Prix van Bahrein begint zondag om 16.00 uur (Nederlandse tijd).

