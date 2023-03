De Vries had lastige kwalificatie al verwacht: 'Maar race is heel ander scenario'

Nyck de Vries was er al van uitgegaan dat hij zaterdag een lastige kwalificatie zou krijgen. De Nederlander van AlphaTauri, die dit weekend zijn tweede Grand Prix rijdt, kwalificeerde zich als voorlaatste.

"Het was niet onverwachts dat we het moeilijk zouden krijgen", zei de 28-jarige De Vries in de paddock van het circuit in Bahrein. "Dat was ook de reden waarom we voor drie runs gingen en extra set banden gebruikten. Op die manier offerden we eigenlijk Q2 op."