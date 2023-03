Leclerc hoopt dat Ferrari zondag weer 'iets' vindt in de auto

Een vondst in de Ferrari tussen de derde vrije training en de kwalificatie leverde Charles Leclerc zaterdag in Bahrein een beter resultaat op dan verwacht. Volgens de Monegask weet hij niet precies wat er was verbeterd in zijn auto, maar de snelheid kon hem bekoren.

Leclerc deed slechts één poging in Q3, om een set softbanden uit te sparen. Anders was hij wel dichter in de buurt van Max Verstappens poletijd gekomen, dacht hij na afloop.

"Ik kan natuurlijk niet zeggen dat ik dan wel even pole had gepakt, maar er was nog ruimte voor verbetering", vertelde Leclerc. Dat Ferrari in de buurt kwam van Red Bull was in ieder geval beter dan werd voorspeld, ook door Leclerc zelf.

"In de derde vrije training was ik nog niet zo positief, maar daarna hebben we iets gevonden in de auto. Ik kan niet zeggen wat het nou was, maar ik was blij verrast", zei de Ferrari-coureur op de persconferentie.

Op de vraag van Verstappen of de Ferrari-monteurs toevallig een zandzak hadden gevonden in de auto, ging Leclerc niet in. Het was een gevatte verwijzing naar de Formule 1-term sandbagging, die slaat op teams die wat achterhouden.

De Ferrari-monteurs met de auto van Charles Leclerc. Foto: Getty Images

'Aston Martin is realistische bedreiging'

"Ik hoop in ieder geval dat we morgen weer iets vinden, want op de long runs was Red Bull wel echt sterker dan wij", blikte Leclerc vooruit op de race. "Maar als we niet kunnen winnen, moeten we maximaliseren. Daar ging het vorig jaar nog weleens mis."

Leclerc ziet ook Aston Martin als een realistische bedreiging tijdens de race. "In de kwalificatie waren ze wat minder, maar in de race verwacht ik dat ze erbij zitten. Hun tijden in de tweede vrije training waren veelbelovend."

Leclerc hoopt op meer grip bij de start

De Ferrari-kopman vindt het een goede ontwikkeling dat het veld wat meer in elkaar geschoven lijkt. "Ik wil het nog wel even aankijken morgen, of het dan nog steeds zo is. Maar het was een geweldige kwalificatie."

Aan het begin van de sessie zorgde Leclerc nog even voor een rode vlag, nadat er wat kleine carbononderdeeltjes van zijn Ferrari waren gewaaid. "Ik weet niet wat het was, maar ik denk niet dat het me iets heeft gekost", legde hij uit. "Ik voelde er in ieder geval niets van."