Verstappen verrast zichzelf met pole: 'We hadden problemen in de training'

Max Verstappen was zaterdag enigszins verbaasd door zijn poleposition bij de GP van Bahrein. De Nederlander van Red Bull Racing hield met 1.29,708 teammaat Sergio Pérez meer dan een tiende achter zich, terwijl de vrije trainingen nog moeizaam waren gegaan.

"Ik ben vooral verrast omdat het seizoen zo moeilijk begon. We konden de balans in de auto, die tijdens de testdagen nog zo goed was, totaal niet vinden", reageerde de Nederlander na afloop.

Verstappen moest de afstelling van zijn Red Bull naar eigen zeggen van rechts tot links veranderen om op het juiste spoor te komen. "Uiteindelijk kwamen we in het midden uit. In Q1 voelde het nog niet helemaal perfect, maar ik ben blij met de ronden die in Q3 uit de auto kwamen."

De Limburger wil nog wel achterhalen hoe zijn auto zo kon verschillen ten opzichte van de testdagen. "Ik was echt geschokt door de balans in de trainingen. Het was moeilijk om tot een snelle ronde te komen. Maar mijn uiteindelijke kwalificatietijd voelde wel het beste aan dit weekend."

Startopstelling GP van Bahrein Max Verstappen (Red Bull) Sergio Pérez (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Carlos Sainz (Ferrari) Fernando Alonso (Aston Martin) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Mercedes) Lance Stroll (Aston Martin) Esteban Ocon (Alpine) Nico Hülkenberg (Haas F1)

Verstappen niet verrast door kracht andere teams

Uiteindelijk was het teamgenoot Pérez die het dichtst bij Verstappen in de buurt kwam, maar ook de Ferrari's bleken sneller dan verwacht.