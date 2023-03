Verstappen pakt pole voor openingsrace in Bahrein, De Vries voorlaatste

Max Verstappen begint de eerste Grand Prix van 2023 van poleposition. De Nederlander was zaterdag in de kwalificatie in Bahrein de snelste, voor Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez. Charles Leclerc werd in zijn Ferrari derde. Nyck de Vries begint zijn eerste race voor AlphaTauri als voorlaatste.

Verstappen klokte in zijn laatste poging een 1.29,708 en was daarmee 0,138 seconden sneller dan Pérez. Leclerc reed maar één ronde in het slotdeel van de kwalificatie. De Monegask gaf daarin drie tienden toe op Verstappen.

De vierde startplaats is voor Carlos Sainz in de tweede Ferrari. De Spanjaard bleef zijn landgenoot Fernando Alonso voor. De verwachtingen rondom de Aston Martin-coureur waren na de vrije trainingen hooggespannen, maar uiteindelijk moest de 41-jarige veteraan bijna een halve seconde toegeven op Verstappen.

De Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton reden respectievelijk de zesde en zevende tijd, op zes tienden van de poletijd. De verwachtingen in het Mercedes-kamp waren vooraf al getemperd.

De startopstelling voor de GP van Bahrein Max Verstappen (Red Bull) Sergio Pérez (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Carlos Sainz (Ferrari) Fernando Alonso (Aston Martin) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Mercedes) Lance Stroll (Aston Martin) Esteban Ocon (Alpine) Nico Hülkenberg (Haas F1)

De Vries ondanks drie pogingen laatste

De Vries deed in het eerste deel van de kwalificatie drie pogingen om door te kunnen, maar kwam met een 1.32,121 niet verder dan de laatste tijd. Zeker in zijn slotpoging wist de Friese coureur zich niet voldoende te verbeteren.

Diverse concurrenten profiteerden wel van de sneller wordende baan en gingen over de AlphaTauri-coureur heen, die zodoende op de voorlaatste plaats eindigde. Pierre Gasly start bij zijn debuut voor Alpine helemaal achteraan. De Fransman ging wel sneller, maar raakte door overschrijden van de baanlimiet zijn tijd kwijt.