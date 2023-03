Verstappen moet Alonso ook in slottraining Bahrein voorlaten, De Vries laatste

Max Verstappen heeft zaterdag in de laatste training voor de Grand Prix van Bahrein opnieuw de tweede tijd geklokt. Fernando Alonso was met zijn Aston Martin wederom de snelste, net als in de tweede vrije training op vrijdag. Nyck de Vries reed in zijn AlphaTauri de laatste tijd.

Alonso was in zijn laatste poging op nieuwe softbanden 0,005 seconden sneller dan Verstappen, met een tijd van 1.32,340. Sergio Pérez reed in de tweede Red Bull de derde tijd. De Mexicaan gaf een tiende toe op Alonso.

De vierde tijd was voor Lewis Hamilton, die in zijn Mercedes twee tienden langzamer was dan Alonso. De vijfde tijd werd geklokt door Charles Leclerc met zijn Ferrari. De Monegask was in zijn slotpoging 0,284 seconden langzamer dan de beste tijd.

Lance Stroll kwam in de tweede Aston Martin tot de zevende tijd. De Canadese teamgenoot van Fernando Alonso is herstellende van breuken in zijn polsen en had op vrijdag duidelijk nog moeite om zijn handen goed aan het draaiende stuur te houden. Toch zat hij zaterdag weer in de auto, met een respectabele snelste rondetijd.

Top tien derde vrije training 1. Fernando Alonso (Aston Martin): 1.32,340

2. Max Verstappen (Red Bull): +0,005

3. Sergio Pérez (Red Bull): +0,106

4. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,215

5. Charles Leclerc (Ferrari): +0,284

6. George Russell (Mercedes): +0,391

7. Lance Stroll (Aston Martin): +0,579

8. Carlos Sainz (Ferrari): +0,605

9. Oscar Piastri (McLaren): +0,705

10. Pierre Gasly (Alpine): +0,724

Verstappen probeert eerst witte band

Verstappen reed eerst zeven ronden op de harde witte band, wat niet echt beviel. Alleen de Red Bulls probeerden het harde rubber. De Nederlander klaagde over weinig grip en sprak over de boordradio van een "schijtband".

Nyck de Vries gebruikte alleen de softbanden en kwam daarop niet verder dan een 1.34,082. De 28-jarige Fries gaf daarmee 1,7 seconden toe op de toptijd en was zes tiende van een seconde langzamer dan zijn AlphaTauri-teamgenoot Yuki Tsunoda.

Omstandigheden niet representatief

Met een buitentemperatuur van 28 graden en een baantemperatuur van 40 graden waren de omstandigheden in de derde vrije training sowieso niet echt representatief. Zowel de kwalificatie als de race wordt in het donker gereden, in koelere lucht en op koeler asfalt.