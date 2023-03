Leclerc verwacht dat Ferrari tekortkomt voor poleposition in Bahrein

Charles Leclerc denkt dat zijn Ferrari niet snel genoeg is om zondag in de Grand Prix van Bahrein van poleposition te vertrekken. De Monegask ziet nog wel wat ruimte om zijn auto te verbeteren. De Red Bull Racing-coureurs en Fernando Alonso (Aston Martin) waren vrijdag sneller.

"Ik denk dat de Aston Martin vrijdag beter was dan ze in de kwalificatie zullen zijn", zei Leclerc. "Dat weet ik niet zeker, maar dat denk ik. Zelf verwacht ik niet dat we de snelheid hebben om voor pole te gaan."

Leclerc reed uiteindelijk de vierde tijd in de tweede vrije training, op ruim vier tienden van de snelste man, Alonso. In de racesimulaties leverde de Ferrari een paar tienden per ronde in tegen opzichte van de Red Bulls en de Aston Martin.

Ferrari moet dus aan de slag, zeker als het Max Verstappen en Red Bull wil aanvallen. "Er zit nog wel wat marge in de auto", zei Leclerc, die wel beter met de Ferrari overweg kon dan tijdens de testdagen van vorige week op hetzelfde circuit.

"Het voelde vandaag wel beter aan. Tijdens de testdagen hebben we allerlei verschillende afstellingen geprobeerd en had ik weinig tijd om echt mijn draai te vinden in de auto. Dat is vandaag wel gelukt."

Sainz heeft goede gevoel van testdagen nog niet gevonden

Carlos Sainz voelde zich tijdens de testdagen juist wél goed in de auto, die veel beter bij zijn rijstijl past dan de Ferrari van 2022. Maar vrijdag ging het in tegenstelling tot bij Leclerc weer moeizamer voor de Spanjaard.

"Ik worstelde een beetje met de balans", vertelde Sainz, die in de eerste vrije training op hoge snelheid van de baan schoot. De enkelvoudig Grand Prix-winnaar hield de Ferrari na een fraaie spin knap onder controle en reed geen schade.

"Dat ging niet helemaal volgens plan", stelde de Madrileen droogjes vast. "We wilden wat uitproberen met de auto, op mediumbanden die we daarna toch niet meer zouden gebruiken. Ik raakte wel veel tijd kwijt, en daarvoor betaalde ik de prijs in de tweede vrije training."

De Ferrari-coureur kon zijn volledige programma door de spin niet afwerken en heeft het gevoel dat hij in de testdagen had nog niet gevonden. "De auto reageert simpelweg niet zoals ik verwacht. Daar moeten we goed naar kijken. Ik denk wel dat we dat zaterdag kunnen oplossen."