Max Verstappen kon het optimisme de afgelopen dagen al van Fernando Alonso’s gezicht aflezen, en nu blijkt de Spanjaard zijn grootste uitdager. Dat beeld komt naar voren uit de vrije trainingen voor de Grand Prix van Bahrein, de seizoensopener van de Formule 1 die zondag wordt verreden.

"Wij hebben niet de snelheid voor poleposition", verklaarde een mokkende Charles Leclerc na afloop van de tweede training. Ferrari staat erom bekend van vrijdag op zaterdag nog een stap te zetten, maar volgens de kopman uit Monaco zit dat er dus niet in.

De rondetijden uit de nieuwe Ferrari vielen niet mee, zowel over een snelle ronde als op racetempo. Teambaas Fred Vasseur beaamde vrijdag al dat Red Bull voorligt. Aston Martin werd niet genoemd door de Fransman, maar de groene auto van Fernando Alonso maakte meer indruk dan de rode Ferrari.

Mercedes kwam al niet lekker door de testdagen in Bahrein, en die lijn zet zich door. De W14 mag dan niet zo stuiteren als zijn voorganger, echt snel is de nieuwe auto van George Russell en Lewis Hamilton vooralsnog niet. "We zitten echt ver van de kop", was Hamilton duidelijk.

Er is werk te doen bij Mercedes, voegde hij toe. Bij Ferrari klinken dezelfde woorden. Of dat werk ook betekent dat de beide teams gaan inlopen, is maar de vraag. Bij Red Bull wordt ook doorgewerkt, net als bij Aston Martin.

Gemiddelden longruns op de softband Verstappen: 1.37,2

Alonso: 1.37,3

Pérez: 1.37,6

Leclerc: 1.37,7

Sainz: 1.38,1

Norris: 1.38,2

Russell: 1.38,4

Aston Martin is echt zo goed als geruchten deden vermoeden

Alonso wilde de verwachtingen donderdag nog temperen. Volgens de gelouterde Spanjaard was het "onmogelijk om in één winter de sprong te maken van het middenveld naar de kop". Een fraai staaltje verbaal sandbaggen van de veteraan. De Aston Martin is echt zo goed als de geruchten deden vermoeden.

Dat wist Alonso waarschijnlijk best wel, zoals Verstappen van zijn gezicht kon aflezen. Maar het moest nog maar bevestigd worden. Dat kan pas écht in de kwalificatie en de race, maar de rondetijden rolden er vrijdag makkelijk uit bij Alonso. De hype is echt. Dat maakt de tweevoudig kampioen niet direct favoriet, maar de Mercedessen en Ferrari's ziet Alonso zondag waarschijnlijk alleen in zijn spiegels.

De nieuwe kopman staat er wel grotendeels alleen voor. Lance Stroll kampte duidelijk nog met de gevolgen van een vermoedelijke dubbele polsbreuk. De Canadees herstelt nog van een operatie, kon zijn stuur niet altijd goed vasthouden en moest door zijn monteurs uit de auto worden geholpen. Het riekt naar onverantwoord, maar Stroll kwam door alle medische tests van de FIA.

1:36 Afspelen knop Snelle Aston Martin geen verrassing: ‘Auto lijkt veel op de Red Bull’

Alles kwam op zijn pootjes terecht bij Red Bull

Dan Red Bull zelf. Wie tijdens de trainingen met de boordradio van Verstappen meeluisterde, kreeg de indruk dat het helemaal mis was. De Limburger is veeleisend en communiceert direct en duidelijk met zijn team.

Uiteindelijk kwam het aardig op zijn pootjes terecht. "Ik werd verrast door het tempo dat we op de longruns konden rijden", zei de opgeluchte regerend kampioen na afloop. Eerder had hij zich alleen op pure rondetijd gericht, en daarvan vielen de puzzelstukjes pas in de tweede training in elkaar.

Toen Verstappen uiteindelijk met een set softs langer op pad ging, bleek hij de snelste man op de baan. Teamgenoot Sergio Pérez zat niet ver weg, maar moest toch Alonso voorlaten. Het werd eerder al treffend voorspeld door zijn teambaas Christian Horner. De ambitieuze Mexicaan moet op de toppen van zijn kunnen presteren om Verstappen bij te houden. "Hij krijgt daarnaast te maken met de Ferrari's en Mercedessen", stelde Horner. "En dan is er nog een gemotiveerde veteraan in een groene auto die wel eens lastig kan worden."

Die veteraan is 41, inderdaad tot op het bot gemotiveerd en klaar om eindelijk weer eens om het podium te vechten. Normaliter kan Verstappen Alonso wel voorblijven, maar de geslepen vos zet lachend zijn tanden in de ambities van alle andere topcoureurs.