Hamilton onthutst dat Mercedes meer dan een seconde achter Red Bull zit

Lewis Hamilton is geschrokken na de eerste twee vrije trainingen van het nieuwe Formule 1-seizoen. Volgens de Mercedes-coureur is het gat naar Red Bull Racing in de long run zelfs een volle seconde.

"We zitten er heel ver vandaan", zei de 38-jarige Hamilton vrijdag achter de pitbox van Mercedes in de paddock van Bahrein. "Dat wisten we al een beetje na de testdagen, maar het gat is echt heel groot. Ik doe alles wat ik kan, maar het is wat het is."

Hamilton besloot de vrijdag in Bahrein als achtste, zes tienden achter de verrassende snelste tijd van Fernando Alonso. Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Pérez eindigden als respectievelijk tweede en derde.

"Ik ben niet comfortabel in een korte run en ook niet in een lange run", was Hamilton duidelijk. "We komen met veel en met weinig brandstof tekort. Red Bull is een seconde per ronde sneller in de long run. We hebben veel werk te doen."

Volgens Hamilton zit er ook niet veel rek in zijn Mercedes. "Ik heb alles uit de auto gehaald wat erin zit. Als er nog winst te behalen valt, dan zijn dat milliseconden, maar die gaan het verschil niet maken. We zullen de data analyseren en hard blijven werken."

'Vorig jaar was het gat nooit zo groot als nu'

Voorafgaand aan dit seizoen had Hamilton juist de hoop dat hij een gooi kon doen naar zijn achtste wereldtitel. De Brit beleefde vorig jaar het slechtste seizoen uit zijn loopbaan en won voor het eerst in zijn carrière geen enkele race.

"Vorig jaar was het gat nooit zo groot als dat het nu is", zei Hamilton. "Ik moet hoopvol zijn. Denk ik dat we het gat kunnen dichten? Ja, op een gegeven moment wel. Maar met het concept dat wij hebben, is dat wel heel lastig."

Volgens Hamilton bivakkeert Mercedes ergens rond de derde plek. "Dat is ongeveer de plek waar we vorig jaar ook zaten, zo niet staan we nog wat verder naar achteren. In de long run zitten we best dicht bij Ferrari. De Aston Martin staat tweede. We bevinden ons in heel lastige positie."