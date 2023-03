Alonso razendsnel in trainingen Bahrein: 'Opnieuw een stap in de goede richting'

Fernando Alonso krijgt steeds meer hoop dat zijn nieuwe werkgever Aston Martin de aansluiting heeft gevonden met de topteams in de Formule 1. De 41-jarige Spanjaard was vrijdag verrassend de snelste tijdens de tweede vrije training in Bahrein.

"Het is opnieuw een stap in de goede richting. De auto voelt nog steeds goed, maar we moeten afwachten en zien wat er gebeurt", zei Alonso tegenover verschillende media in de paddock van het Bahrain International Circuit.

Alonso klokte 1.30,907 en was daarmee een tiende sneller dan Red Bull-coureurs Max Verstappen (tweede) en Sergio Pérez (derde). Nummer vier Charles Leclerc gaf in zijn Ferrari bijna een halve seconde toe op de razendsnelle tijd van Alonso. In de eerste sessie had de Aston Martin-coureur ook al indruk gemaakt met snelle tijden.

Daarmee trok Alonso het beeld door dat tijdens de testdagen was ontstaan rond Aston Martin. Het Britse team was een week geleden de grootste verrassing tijdens de testdriedaagse in de woestijn, al was het toen nog de vraag hoe snel Aston Martin daadwerkelijk was.

Alonso was niet bezig met snelle rondetijden

Ook voor Alonso zelf kwam zijn snelste tijd als een verrassing. "Want we waren niet echt bezig met het focussen op snelle rondetijden. Er zijn ook genoeg punten om te verbeteren aan de auto. Bovendien is het nog steeds heel vroeg in het seizoen."

Hoewel het erop lijkt dat Aston Martin inderdaad de aansluiting bij Red Bull heeft gevonden, probeert Alonso de verwachtingen te temperen. "Laten we zien wat er in de eerste paar races gebeurt", vervolgde Alonso, die deze winter overkwam van Alpine.

"We hebben tot nog toe alleen nog maar testsessies gereden. Mijn eerste indruk bij dit team is goed en ik denk dat het een kwestie van tijd is tot Aston Martin de topteams echt kan uitdagen. Maar voor het zover is, is er nog steeds een lange weg te gaan."