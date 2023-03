Verstappen ziet vooruitgang na moeizame trainingen: 'Gaan de goede kant op'

De eerste twee vrije trainingen van Max Verstappen voor de Grand Prix van Bahrein verliepen vrijdag moeizaam. Waar de Red Bull tijdens de testdagen nog uitblonk, had de Nederlander nu moeite om de juiste balans in zijn auto te vinden. Uiteindelijk zat het team op het goede spoor.

"De dag begon niet goed. In de eerste vrije training ging het echt moeizaam. Ik kreeg gewoon geen goede balans", legde Verstappen na afloop van de tweede training in Bahrein uit. "Dat was raar, want tijdens de testdagen pakte eigenlijk alles wat we met de afstelling van de auto deden goed uit."

Er is dus werk aan de winkel voor Red Bull, dat nog moet uitzoeken wat er precies misging in de eerste sessie van de dag. "We moeten nog wat dingen begrijpen", beaamde Verstappen. "Zelfs de tweede vrije training begon lastig. Maar in de laatste snelle ronde die ik deed ging het beter. En dat zonder dat ik echt een goed referentiepunt of vertrouwen in de auto had na de korte runs. De auto voelde vanaf dat moment wat beter aan."

Na wat snelle ronden op de softbanden schakelde Verstappen over op de voorbereidingen voor de race. In deze longruns wordt gekeken hoelang de banden het volhouden. Dat pakte op de Red Bull goed uit.

"Ik was na alle veranderingen die we hadden doorgevoerd best verrast over het tempo dat we konden rijden", stelde de tweevoudig wereldkampioen. "De auto doet het goed over een lange reeks, ik moest alleen mijn ritme weer zien te vinden."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Wisten dat Aston Martin snel is'

"We zijn na een moeilijke start dus weer de goede kant op gegaan. Het ziet er nu veel beter uit", vatte Verstappen zijn vrijdag samen. Toch moest de Nederlander in de tweede vrije training nog twee tienden toegeven op Fernando Alonso in de Aston Martin.

"Ze zijn snel, dat kon je tijdens de testdagen al zien", zei Verstappen over de nieuwe concurrent. "Ze hadden een geweldige dag en wij hebben nog wat werk te doen. We weten dat we een goede auto hebben, het is nu zaak om alle puzzelstukjes aan elkaar te leggen. Als ik me weer lekker voel in de auto en over één ronde kan pushen, dan zijn we erg snel. Maar je moet wel zorgen dat de auto goed blijft over een langere reeks ronden."

Max Verstappen tijdens de eerste vrije training in Bahrein. Foto: Getty Images

Coureurs in de top zitten volgens Pérez dicht bij elkaar

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez was ook niet verrast over de opmars van Aston Martin. "Het is vooral een bevestiging. Het zit sowieso dicht bij elkaar in de top. De Aston Martins en de Ferrari's zitten erbij, dus het komt in de kwalificatie aan op een goede ronde aan elkaar knopen", stelde de Mexicaan.

Volgens Pérez was de tweede vrije training in Bahrein de enige representatieve sessie, ondanks zijn snelste tijd in de eerste training. Ook de drievoudig Grand Prix-winnaar ziet nog een klus voor Red Bull. "Vooral aan de snelheid over één ronde. Als we dat doen, worden onze longruns ook meteen beter. We weten welke kant we op moeten met de afstelling."