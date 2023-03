Hamilton mag ondanks verbod definitief neuspiercing dragen tijdens race

Lewis Hamilton heeft voor aanvang van de Grand Prix van Bahrein een vrijstelling gekregen voor het dragen van een neuspiercing vanwege het gevaar voor "misvormingen". De coureurs mogen normaal gesproken geen sieraden dragen tijdens de races.

Na een consult met de medische afvaardiging van de FIA besloten de stewards in Bahrein dat de coureur van Mercedes een vrijstelling verdiende. "We hebben besloten om geen verdere actie te ondernemen, omdat er zorgen zijn over misvormingen bij frequente pogingen het item te verwijderen", staat in een verklaring.