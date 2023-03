Klagende Verstappen tweede achter verrassing Alonso in tweede training Bahrein

Max Verstappen heeft vrijdag in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Bahrein Aston Martin-coureur Fernando Alonso verrassend voor zich moeten dulden. De Limburger van Red Bull Racing klaagde veel over het rijgedrag van zijn auto. Nyck de Vries werd voorlaatste.

Verstappen mopperde over de teamradio vooral over een gebrek aan tractie en grip. De Red Bull rijdt nog niet zo soepel over Bahrain International Circuit als tijdens de testdagen. Volgens teambaas Christian Horner zijn de omstandigheden ten opzichte van vorige week flink veranderd.

Charles Leclerc reed in zijn Ferrari de vierde tijd, op een kleine halve seconde van Alonso. Haas-coureur Nico Hülkenberg bracht knap de vijfde tijd op de klokken, voor Lance Stroll. De van een polsbreuk herstellende Canadees was 0,543 seconden langzamer dan zijn Aston Martin-teamgenoot Alonso.

De Vries was met de negentiende tijd 1,698 seconden langzamer dan Alonso en gaf in zijn AlphaTauri bovendien een kleine tiende toe op zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. De Fries schoot in de slotfase nog even van de baan in bocht 11, maar dat overkwam de ervaren Alonso eerder ook.